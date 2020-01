കാസർകോട്: മംഗളൂരു വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മംഗളൂരു പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ് കിട്ടയവരിൽ അധികവും കാസർകോട്ടുകാർ. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരിൽ ഏറെപ്പേരും പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. വർഷങ്ങളായി ദിവസേന മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് മത്സ്യം വാങ്ങി കാസർകോടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിറ്റുവരുന്ന ഇവർ പൗരത്വനിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷമുണ്ടായ ഡിസംബർ 19-ന് രാവിലെ മംഗളൂരുവിൽ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ പോയിരുന്നു.

അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ ശേഖരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് ആയക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്തത്. പുലർച്ചെ കാസർകോട്ട് നിന്ന് പോയി രാവിലെ ഒൻപതുമണിയോടെ മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് അധികവും. മംഗളൂരു നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 133/2019 കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഹള, വധശ്രമം, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കൽ തുടങ്ങി 13 വകുപ്പുകളിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ താങ്കൾക്ക് പങ്കുള്ളതായി വിശ്വസനീയമായ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.

അതിനാൽ, നിശ്ചിത ദിവസം രാവിലെ 10-ന് നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ തുടരാനായി നിങ്ങൾ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ബോധപൂർവം വിട്ടുനിന്നതായി മനസ്സിലാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ നിയമനടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും നോട്ടീസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

മംഗളൂരു പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയ കുമ്പളയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍

‘ഞാൻ ദൂരെസ്ഥലത്ത് പോകാറേ ഇല്ല. നോട്ടീസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അമ്പരന്നുപോയി’ മഞ്ചേശ്വരം ഹൊസബേട്ടു കടപ്പുറത്തെ റംല പറയുന്നു. റംലയുടെ പേരിലെടുത്ത സിം കാർഡാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവ് മുഹയുദീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെടിവെപ്പ്‌ നടന്ന ദിവസം പുലർച്ചെ പതിവുപോലെ അദ്ദേഹം മംഗളൂരു ബന്ദർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങി എട്ടുമണിയോടെ തിരികെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. നാലഞ്ചുവർഷമായി തുടരുന്നതാണിത്. റംലയുടെ പേരിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിസംബർ 19-ന് മംഗളൂരുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ടവർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അവരുടെ പേരിൽ നോട്ടീസ് വന്നത്.

’അന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സംഘർഷവും വെടിവെപ്പും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോയി മീൻ വാങ്ങിപ്പോന്നവരാണ്’ മുഹയുദീൻ പറയുന്നു. ഹൊസബേട്ടു കടപ്പുറത്തുമാത്രം പത്തിലേറെപ്പേർക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ടിസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്‌. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അമ്പരന്നുനിൽക്കുകയാണിവർ. ചിലർ വക്കീൽ മുഖേന പോലീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. ചിലർ വക്കീലിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ‘ഇപ്പോൾ കേസ് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ചുവർഷം ഇതുമായി നടക്കേണ്ടിവരും.’ കടപ്പുറത്തെ ഡ്രൈവറായ അബ്ദുൾകരീം പറയുന്നു. കരീമിന്റെ പക്കലുള്ളത് അനുജൻ അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ പേരിലുള്ള സിംകാർഡായിരുന്നു. റസാഖ് അന്ന് മംഗളൂരുവിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ, നോട്ടീസ് വന്നു. പോയ കരീമിനാകട്ടെ, വന്നതുമില്ല. ഒരു വീണ്ടുവിചാരവുമില്ലാതെ പോലീസ് എടുക്കുന്ന നടപടിയുടെ ഫലമാണിതെന്ന് കരീം. അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ്, അബ്ദുൾനാസർ, മുഹമ്മദ് റഫീഖ് തുടങ്ങിയവർ നോട്ടീസ് കിട്ടിയവരിൽ ചിലരാണ്.

മംഗളൂരു പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയ റംലയും ഭര്‍ത്താവ് മുഹയുദീനും



ഇപ്പോഴും നോട്ടീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

കുമ്പള മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ നിരവധിപേർക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നോട്ടീസ് വന്നത്. ആരിക്കാടി കടപ്പുറത്തെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അബ്ദുൾലത്തീഫ്, റിയാസ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി തുടങ്ങിയവർക്കാണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ നോട്ടീസ വന്നത്. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അങ്കലാപ്പിലാണവർ. നേരത്തെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയ ഫിഷറീസ് കോളനിയിലെ അബ്ദുള്ള മംഗളൂരുവിൽ വക്കീലിനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. അവിടുന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കമ്മിഷണർ തിരക്കിലാണെന്നും രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ്‌ വരാനുമായിരുന്നു മറുപടി. കലാപദിവസം മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ മംഗളൂരുവിൽ പോയിവരുന്നവരാണ്. അന്ന് ഒരുദിവസത്തെ ടവർ മാത്രം പരിശോധിച്ച് ഇവർ നടപടിയെടുക്കുന്നതെങ്ങനെ?’ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചോദിക്കുന്നു. തലപ്പാടിയിലെ ടോൾബൂത്തിൽ തങ്ങളുടെ വണ്ടികൾ ദിവസവും കടന്നുപോകുന്നതിന്റെ രേഖയുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നേരിൽ ഹാജരാകേണ്ടെന്ന് കമ്മിഷണർ ഉറപ്പുനൽകിയതായി എം.എൽ.എ.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നോട്ടീസ് തപാലിൽ അയച്ചുവെന്നേ ഉള്ളൂവെന്നും വിശദീകരണം തപാലിൽ അയച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും മംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണർ വാക്കാൽ ഉറപ്പുനൽകിയതായി എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എൽ.എ.അറിയിച്ചു. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിലേ തുടർനടപടിയുണ്ടാകൂ. പത്രവാർത്ത കണ്ട ഉടൻ കമ്മിഷണർ ഡോ. പി.എസ്.ഹർഷയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നോട്ടീസ് രേഖാമൂലമായതിനാൽ വാക്കാലുള്ള ഉറപ്പ് രേഖാമൂലം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് താൻ ചൊവ്വാഴ്ച കമ്മിഷണർക്ക് കത്തുനൽകുമെന്നും എം.എൽ.എ. അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണം -രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി.

കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്ക് മംഗളൂരു പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ട് മലയാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണെന്ന് രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരം കിട്ടിയ ഉടൻ താൻ കർണാടക അഡി. ഡി.ജി.പി.യെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. കലാപവുമായി തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് അവരോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പരിശോധിച്ച് പങ്കില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവരെ കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്നും അഡി. ഡി.ജി.പി. ഉറപ്പുതന്നിട്ടുണ്ട്. ആർ.എസ്.എസ്. നിലപാടുള്ള കേരള ഡി.ജി.പി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

