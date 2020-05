കാസർകോട് : പുരുഷ സ്വയംസഹായ സംഘം നടത്തിയ ഓരുജല മത്സ്യക്കൃഷിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന മീനുകൾ ചത്തുപൊന്തി. കാവുഗോളിക്കടപ്പുറത്ത് പതിനഞ്ചോളം കൂടുകളിലായി വളർത്തിയ മീനുകളാണ് വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും മുമ്പേ ചത്തുപൊന്തിയത്. 9000 കരിമീൻ, 600 കാളാഞ്ചി(കത്തിക്കൊളോൻ), 200 തിലോപ്പിയ എന്നിവയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചത്തത്. 200 വെള്ളച്ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ (നാരൻ) വലക്കൂടുകളിൽ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ സുരക്ഷിതമായിട്ടുണ്ട്.

കാവുഗോളിയിലെ കെ.കുമാർ, ആർ.പ്രഭാകർ, പി.പുരുഷോത്തമ, കെ.ശ്രീധർ, എ.സതീഷ്, എൻ.സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് മത്സ്യവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ അനുമതി വാങ്ങി കൃഷി തുടങ്ങിയത്.

കാവുഗോളി ചൗക്കിയിൽ

ചത്തുപൊന്തിയ മത്സ്യങ്ങൾ

കൃഷിക്കാരിലൊരാളായ കുമാരൻ

കൈയിലെടുത്ത് കാണിക്കുന്നു

ഡിസംബർ 20-നാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യമായി നിക്ഷേപിച്ചത്. 7.20 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്താണ് കൃഷി തുടങ്ങിയതെന്നും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും വാർഡ് അംഗം പി.ആനന്ദ പറഞ്ഞു.

പ്രാദേശികമായി ശേഖരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് തീറ്റയായി നൽകിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സംഘം പ്രവർത്തകർ ഉറപ്പുപറയുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് ആരോ വിഷം ചേർത്ത തീറ്റ നൽകിയോ എന്ന സംശയമാണ് സംഘം പ്രവർത്തകർക്കുള്ളത്.

രണ്ട് തവണ മീൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് സംഘം വലിയ തോതിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നും മീനുകൾക്ക് തീറ്റകൊടുക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ, രാത്രിയിൽ കാവൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തീറ്റ കൊടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മീനുകൾ അസാധാരണമായി പിടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടതെന്നും ഉച്ചയോടെ എല്ലാം ചത്തുപൊന്തുകയായിരുന്നെന്നും പുരുഷോത്തമയും സുരേന്ദ്രനും പറഞ്ഞു.

കാസർകോട് ടൗൺ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

