കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പേരില്‍ ചുറ്റുമുള്ള ഒമ്പതു വഴികള്‍ കര്‍ണാടകം അടച്ചതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ദേലമ്പാടിക്കാര്‍ക്ക് ആശ്രയം വനപാത മാത്രം. ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതജീവിതത്തിലൂടെ മാതൃഭൂമി ചീഫ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ വിനോയ് മാത്യുവും സീനിയര്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ രാമനാഥ് പൈയും നടത്തിയ യാത്രയില്‍നിന്ന്...

ദേലമ്പാടി : കേരളത്തിലാണ് പെടുന്നതെങ്കിലും ദേലമ്പാടി ദേശക്കാർക്ക് പുറംലോകം കർണാടകമാണ്. ഒമ്പത് വഴികളുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഈ പാതകളത്രയും കർണാടകം അടച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ദേശം ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല, കേരളം മതി എന്നുവെയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവർക്ക് ഒരേയൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അത് വനത്തിലൂടെയാണ്. ആനകൾ കൂട്ടമായി ഇറങ്ങുന്ന മയ്യള-പരപ്പ റോഡ്. വാഹനങ്ങൾ കഷ്ടിച്ച് പോകുമെന്നല്ലാതെ അംഗീകൃതവഴിയല്ല. കേരളവുമായുള്ള ഈ പൊക്കിൾ കൊടിക്ക് 1700 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ നീളം. ജീവശ്വാസത്തിനായി 1457 കുടുംബങ്ങളിലെ ആറായിരത്തോളം പേരാണ് ഇതിൽ തൂങ്ങുന്നത്.

“റേഷൻ വിതരണം നടന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആനയിറങ്ങിയത്. ആർക്കും പോകാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല. വനംവകുപ്പുകാർ റോഡിന് നടുവിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. ആനകളെ ഭയന്ന് സമീപത്തെ കോളനിക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. അവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വനം വകുപ്പുകാർ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു” -പഞ്ചായത്തംഗം ഐത്തപ്പ നായിക് പറയുന്നു.

ള്ളത്തൂരില്‍ കര്‍ണാടക കരിങ്കല്ലും ഇരുമ്പ് ബീമുകളുമിട്ട് റോഡ് തടഞ്ഞ നിലയില്‍



നാലര വാർഡ്

കാസർകോടിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് 89 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള, 45 ശതമാനം വനമേഖലയുള്ള ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്തിന് ദേലമ്പാടി, അടൂർ വില്ലേജുകളിലായി 16 വാർഡുണ്ട്. 1, 2, 3, 16 വാർഡുകൾ മുഴുവനായും 15-ാം വാർഡിന്റെ പകുതിയും പെടുന്ന, ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ദേലമ്പാടി ടൗൺ ഉൾപ്പെടുന്ന ദേലമ്പാടി മേഖല. പല സ്ഥലങ്ങളും കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലുമായി വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞാണ് കിടപ്പ്. ചെർക്കള -ജാൽസൂർ അന്തസ്സംസ്ഥാന പാതയിൽ കൊട്ടിയാടി പ്രദേശത്ത് എത്തിയാൽ മുന്നൂറും നാനൂറും മീറ്റർ ഇടവിട്ട് കേരളവും കർണാടകവും വരും.

അത്ര ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് കർണാടകം അടച്ചുകളഞ്ഞത്. “കൂട്ടിലിട്ട കോഴിയെപ്പോലെയായി ഞങ്ങൾ” -കർഷകനായ ഐത്തപ്പ വിലപിക്കുന്നു. മഞ്ചേശ്വരംകാർക്ക് മംഗളൂരു പോലെയാണ് ദേലമ്പാടിക്കാർക്ക് കർണാടകത്തിലെ ഈശ്വരമംഗലം. സർവതിനും ആശ്രയിക്കുന്ന ഇടം. എട്ടുകിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം വാണിജ്യ-വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുള്ളേരിയയ്ക്ക് 20 കിലോമീറ്ററിലേറെയുണ്ട്. വരേണ്ടതാകട്ടെ വനപാതയിലൂടെയും.

അടച്ച വഴികൾ

ഈശ്വരമംഗലം, സുള്ള്യ, പുത്തൂർ തുടങ്ങിയ കർണാടക സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിയും വ്യാപാരവും പഠനവും ചികിത്സയും നടത്തുകയും ദേലമ്പാടിയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. കർണാടകത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം അവരെ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തി. കൊട്ട്യാടി പാലം-ജാൽസൂർ റോഡ്, പള്ളത്തൂർ പാലം-ഈശ്വരമംഗലം, പരപ്പ-മുഡൂർ, ദേലമ്പാടി-പഞ്ചിക്കൽ-ജാൽസൂർ, കല്ലടുക്ക-ദേർക്കജെ, ഉജംപാടി-മുൻചിക്കാൻ-ഈശ്വരമംഗലം, സാലത്തടുക്ക-പഞ്ചുവടി, സാലത്തടുക്ക-കൊമ്പോട്, നുജിബെട്ടു-എരിക്കടപ്പ് എന്നീ റോഡുകളാണ് മണ്ണും തടിയും ബാരിക്കേഡുകളും കൊണ്ട് അടച്ചുഭദ്രമാക്കിയത്.

കൊട്ടിയാടിയില്‍ കര്‍ണാടകം മണ്ണിട്ട് റോഡ് തടഞ്ഞ നിലയില്‍



കൊട്ട്യാടി വനം ഔട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും മുമ്പിലുമുള്ള റോഡുകൾ ഇതിൽ പെടുന്നു. ജാൽസൂർ റോഡിൽ കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസിരിക്കുന്ന പരപ്പയുടെ അടുത്ത് ഇരുനൂറു മീറ്റർ അകലത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പാത നിർമിച്ചത് കേരളമാണെങ്കിലും.

പരപ്പയില്‍ നിന്നും ദേലമ്പാടിയിലേക്ക്

വനത്തിലൂടെയുള്ള റോഡ്



അടഞ്ഞ വഴികൾ

“ദേലമ്പാടി ദേശക്കാർക്ക് കർണാടകത്തിലെ ചികിത്സ നിലച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉജംപാടിയിൽ അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെയും നഴ്‌സിനെയും വെച്ച് താത്‌കാലിക പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. ദിവസം 50-60 പേർ അവിടെ ചെല്ലും. പക്ഷേ ഗൗരവപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്ക് മാർഗമില്ല” -പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ പറയുന്നു. നാൽപ്പതോളം ഗർഭിണികൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. കർണാടകയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നവർ. പ്രസവ തീയതി അടുത്തവരെ നേരത്തെ കാസർകോട്ടേക്ക് വിടുകയാണിപ്പോൾ. അവിടെ ബന്ധുവീട്ടിലോ മറ്റോ തങ്ങി നിശ്ചിത ദിവസം ആസ്പത്രിയിൽ ചെല്ലും. ദുർഘടമായ വനപാത കടന്നുവേണം ഇവരും പോകാൻ. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അഡൂർ വില്ലേജിലെ അഡൂരിലാണ്; മറ്റ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളും. സർക്കാർ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കേ ദേലമ്പാടിക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നുള്ളു. ബാക്കിയെല്ലാം കർണാടകത്തിലായിരുന്നു.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കിട്ടാതെ ദേലമ്പാടിക്കാർ വിഷമിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കാർഷിക ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് താത്‌കാലിക സ്‌റ്റോർ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അരി അടക്കം 26 ഇനങ്ങൾ എത്തിച്ചു. പക്ഷേ അരി മുഴുവൻ തീർന്നു, ബാക്കി എല്ലാം തീരാറായി. പുതിയ സ്‌റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ 8000 രൂപ ലോറിക്കൂലി വേണം. “ആദ്യത്തേത് കൺസ്യൂമർ ഫെഡാണ് കൊടുത്തത്. ഇനി കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ലാഭമെടുക്കാതെ വിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അത് വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. വനപാതയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ സാഹസവുമുണ്ട്’’ -ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരു കാർഡിന് അഞ്ചുകിലോ അരി വീതം മുന്നൂറിലേറെപ്പേർക്ക് ഇവർ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി നീണ്ടാൽ മേഖല പട്ടിണിയിലുമാകും.

പച്ചക്കറികൾ തലച്ചുമടായി

ചുറ്റുമുള്ള കർണാടക പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷിയുള്ളതുകൊണ്ട് ലോക്ക് ഡൗൺ വരുംവരെ ഇവിടെ പച്ചക്കറി സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗൺ തുടങ്ങിയതോടെ കിട്ടാതായി. വില കുതിച്ചുകയറി. ഈശ്വരമംഗലത്ത് പച്ചക്കറി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ദേലമ്പാടിക്കാർ അതിർത്തിവരെ വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ച് തലച്ചുമടായി കടത്തി ഇവിടെ എത്തിച്ച്‌ വിൽപ്പന തുടങ്ങിയതോടെയാണ് വില അൽപ്പം കുറഞ്ഞത്. തക്കാളി 50-ൽ നിന്ന് 20 രൂപയായി. ഉള്ളി 60-ൽ നിന്ന് 35 ആയി. പക്ഷേ മലഞ്ചരക്ക് ഇവിടുന്ന് അവിടേക്കോ തിരിച്ചോ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. “കൈയിലെ കാശെല്ലാം തീർന്നു. ഒന്നും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല” -ദേലമ്പാടിയിൽ താമസിച്ച് ഈശ്വരമംഗലത്ത് റബർ കൃഷി നടത്തുന്ന കോഴിക്കോട് പെരുവണ്ണാമൂഴിക്കാരൻ മുടത്തുകുന്നേൽ ബിനോയ് ജോർജ് പറയുന്നു. അവിടെ തോട്ടത്തിൽ റബർ വെട്ടുന്ന തൊഴിലാളി പൈസയില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ടുപോകാൻ വഴിയില്ല. താൻ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഷീറ്റ് അടുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമെടുത്ത് വാട്‌സാപ്പിൽ അയച്ചുതരും. ചിത്രങ്ങൾ കാണാമെന്നല്ലാതെ അത് വിറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റാൻ മാർഗ്ഗമില്ലെന്ന് ബിനോയ്.

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത്

ദേലമ്പാടി ഗ്രാമക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ

ലഭ്യമാക്കാനായി തുറന്ന

കൺസ്യൂമർ സൊസെറ്റിയിൽ

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരായ ഈശ്വർ,

ജിമ്മി എന്നിവർ സാധനങ്ങൾ

കെട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നു

വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത്

കേരളത്തിലേക്കുള്ള വനപാത തെളിയുക മാത്രമാണ് ഊ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയെന്ന് ദേലമ്പാടിക്കാർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. പരപ്പ- മയ്യള റോഡിന് പഞ്ചായത്ത് 20 ലക്ഷവും എം.എൽ.എ.ഫണ്ടിൽ നിന്ന്‌ 50 ലക്ഷവും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി കിട്ടാത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പറയുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അപേക്ഷ അയക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് വനം വകുപ്പ്. “ആ മേഖലയുടെ ദുരിതം ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ശരിയായ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ അനുമതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല. നിലവിലെ റോഡിന് ആറുമീറ്ററോളം വീതിയുണ്ട്. അത് ടാർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം വരില്ല. ഇതുവരെ അപേക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല’’ - കാസർകോട്ടെ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് എത്രയും വേഗം ഈ പാത നന്നാക്കുന്നോ അത്രയും ദുരിതം കുറയും.

Content Highlight: Isolated Delambadi: Karnataka closed the nine lanes around it in the name of Covid -19