ശ്രീകണ്ഠപുരം : 13 വയസ്സിനിടെ തലയിൽ ഏഴുതവണ ശസ്ത്രക്രിയ. കളിച്ചുനടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ശാസ്ത്രക്രിയകളും തുടർചികിത്സയും വേദനകളുമായി കഴിയുകയാണ് ഏരുവേശ്ശി നെല്ലിക്കുറ്റി സ്വദേശിനി കാവുങ്കൽ സിജിയുടെ മകൻ വിഷ്ണു. ജനിച്ച് ആറാംമാസംതന്നെ തലയിൽ ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിവന്ന വിഷ്ണുവിന് പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ഏഴുതവണ ഇത് തുടരേണ്ടിവന്നു. തലയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന 'ഹൈഡ്രോ ഗഫാലസ്' എന്ന മാരകരോഗമാണ് വിഷ്ണുവിന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മംഗളുരു ഫാ. മുള്ളേഴ്സ് ആസ്പത്രിയിലാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം വിഷ്ണുവിന്റെ ഏഴാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ഇവിടെവെച്ച് നടത്തി. അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി രണ്ട് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചാണ് വെള്ളം നീക്കുന്നത്. ഇതിൽ തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ അടുത്ത ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണം.

ഇതുവരെയും രോഗം ഭേദമാകാത്തതിനാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം ദുരിതക്കയത്തിലാണിപ്പോൾ. ഏഴുവർഷം മുമ്പ് ഹൃദ്രോഗത്തെത്തുടർന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ പിതാവ് ഷാജി മരണപ്പെട്ടു. ഭർത്താവിന്റെ വിയോഗശേഷം സിജി റബ്ബർ ടാപ്പിങ് നടത്തിയാണ് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ചികിത്സച്ചെലവ് കൂടിയായതോടെ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമായി. പയ്യാവൂർ ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിൽ ഏഴാംക്ലാസിലെത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ വിഷ്ണുവിന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരത്തേ ശ്രീകണ്ഠപുരം ബി.ആർ.സി.യിൽനിന്ന് അധ്യാപിക വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ പഠനം നടത്തിയിരുന്നത്.

പ്ലസ്ടുവിനും അഞ്ചാംക്ലാസിലും പഠിക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാർ കൂടിയുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്. ഉണ്ടായിരുന്ന വീടും സ്ഥലവും വിറ്റാണ് ഇതുവരെ ചികിത്സ നടത്തിയത്. വലിയപറമ്പിലെ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് ഈ കുടുംബം ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി നാട്ടുകാരും പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകി.

നിലവിൽ ആസ്പത്രിയിൽ പണമടച്ചാലേ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. നിത്യച്ചെലവിനുപോലും വരുമാനമില്ലാത്ത ഇവർ ആസ്പത്രി ബില്ലടക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ്. സുമനസ്സുകളുടെ കൈത്താങ്ങുണ്ടായാൽ മാത്രമേ വിഷ്ണുവിന് ആസ്പത്രിയിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും പണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏരുവേശ്ശി പഞ്ചായത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ചികിത്സാസഹായത്തിനായി കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ കനറാ ബാങ്ക് നെല്ലിക്കുറ്റി ശാഖയിൽ അമ്മ സിജിയുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 42502200005642. ഐ.എഫ്.എസ്.സി: CNRB0014250. ഗൂഗിൾ പേ: 9613303090. ഫോൺ: 9562978501.

Content Highlights: Seven head surgeries at age 13; Vishnu and family in tears