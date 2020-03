ഇരിട്ടി: ദുബായിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങി കിളിയന്തറ ചെക്‌പോസ്റ്റ് വഴി കടന്നുപോയ 12 അംഗ സംഘത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഇവർ കടന്നുപോയ ആർ.ടി. ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ വാർത്താശേഖരണത്തിനെത്തിയ നാല് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തിയ രണ്ട് എസ്.ഐ.മാരുൾപ്പെടെ പത്തോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആർ.ടി. ചെക്‌ പോസ്റ്റ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ്, റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കം മുപ്പതോളം പേർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായി.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെ ടാക്സിയിൽ കൂട്ടുപുഴ ആർ.ടി. ചെക്‌പോസ്റ്റിലെത്തിയ സംഘത്തിൽ ഒരാൾക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർ എത്തിയ ടാക്സിവാൻ 4000 രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്‌പോസ്റ്റ് അധികൃതർ തടയുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കൈയിൽ കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഇതിനിടയിൽ സംഘത്തെ ഇവിടെയിറക്കി ഡ്രൈവർ വാഹനവുമായി തിരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു.

കിളിയന്തറ എക്സൈസ് ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുണ്ടെന്നും അവരെ കണ്ടതിനുശേഷംമാത്രം പോയാൽ മതിയെന്നും പറയുന്നതിനിടെ സംഘം ഇതുവഴി വന്ന ആഷിക് ബസ്സിൽ കയറി. ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ ലഗേജുകളുമായി ബസ്സിൽ ഓടിക്കയറുന്ന ഇവരെക്കണ്ട് ബഹളം വെക്കുകയും ബസ്സുകാർ ഇവരെ രണ്ടുകിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറമുള്ള കിളിയന്തറ എക്സൈസ് ചെക്‌ പോസ്റ്റിൽ ഇറക്കിവിടുകയും ചെയ്തു.

ഈസമയത്ത് ഇവിടെയെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇവരുടേതടക്കം ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഇവർ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റവന്യു, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും കൂടി 108 ആംബുലൻസ് വരുത്തിയെങ്കിലും ആംബുലൻസ് എത്തുന്നതിനുമുന്നേ ഇതിൽ നാലുപേർ നാട്ടിൽനിന്ന്‌ ടാക്സിവരുത്തി അതിൽ കയറിപ്പോയി.

കൂടാതെ നാലുപേർ ആസ്പത്രിലെത്താതെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും ഉരുവച്ചാലിൽ ഇറങ്ങി കെ.എൽ. 58 എബി 7815 തലശ്ശേരി ബസ്സിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്നിവരടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബസ്സുകളിലെ യാത്രക്കാർ ആരെല്ലാമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇത്‌ ഏകദേശം 150-ഓളം പേർ വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ അതിജാഗ്രത

മട്ടന്നൂർ : കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ അതിജാഗ്രത ഏർപ്പെടുത്തി. 18-ന് രാവിലെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ഷാർജയിൽനിന്നെത്തിയ കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവരെയും വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇദ്ദേഹവുമായി ഇടപഴകുകയും പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ജീവനക്കാരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ കണ്ടെത്തിയത്. നേരത്തേ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴി മസ്കറ്റിലേക്ക് യാത്രചെയ്തയാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥീരികരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 18 വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരുന്നു.

കേന്ദ്രനിർദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച മുതൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ അബുദാബി, ഷാർജ, മസ്കറ്റ് സർവീസുകളാണ് നിർത്തിയത്. മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളെല്ലാം എല്ലാ കമ്പനികളും നേരത്തെ നിർത്തിയിരുന്നു. ഇൻഡിഗോയുടെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകളും എയർഇന്ത്യയുടെ ഡൽഹി സർവീസും മാത്രമാണ് ഇനി കണ്ണൂരിൽനിന്നുള്ളത്. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാനും ആഭ്യന്തരസർവീസുകൾ ഇൻഡിഗോ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അതത് സമയം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറും. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും.

നിർദേശങ്ങളുമായി കൗൺസലിങ് ടീം

കണ്ണൂർ : കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി കൗൺസലിങ്. ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിലാണ് കൗൺസലിങ് നൽകുന്നത്. നിരീക്ഷണകാലയളവിൽ തങ്ങൾക്കു നേരിടേണ്ടിവരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുമായി പങ്കുെവക്കാം. ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പ്രോഗ്രാം നോഡൽ ഓഫീസർ പി.പി.ബൽക്കീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ച് ഡോക്ടർമാരും നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ അഡോളസെന്റ് ഹെൽപ്പ്‌ കൗൺസലിങ്ങിലെ 16 കൗൺസലർമാരും അടങ്ങുന്ന 21 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ ടെലി കൗൺസലിങ്ങിൽ സജീവമാണ്.

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽനിന്ന്‌ ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന ഐ.ഡി.എസ്.പി. റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വീടുകളിൽ കരുതലിൽ കഴിയുന്നവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും. 2212 പേർക്ക് ഇതിനകം കൗൺസലിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോ. ബൽക്കീസിനു പുറമെ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. വിശാൽ രാജേന്ദ്രൻ, സൈക്യാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ അനീഷ് തോമസ്, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് നോഡൽ ഓഫീസർ സനോജ്, ആർ.ബി.എസ്.കെ. കോ ഓർഡിനേറ്റർ പ്രസീത തുടങ്ങിയവരാണ് കൗൺസിലിങിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ കൊറോണയുമായി ജില്ലാ പോലീസ്

കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ കൊറോണയുമായി ജില്ലാ പോലീസ്. വൈറസിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം തടയാനും വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് താങ്ങായും പോലീസ് സേന മുന്നിലുണ്ട്. തനിച്ച് കഴിയുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, പച്ചക്കറികൾ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവ പോലീസ് എത്തിച്ചുനൽകുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം വീടുകൾ ഇതിനകം സന്ദർശിച്ചു.

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി.എച്ച്.യതീഷ് ചന്ദ്ര കഴിഞ്ഞദിവസം പിണറായിയിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ചു. വീടുകൾക്ക് പുറമെ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, വിമാനത്താവളം, ബസ്, ഓട്ടോറിക്ഷ, ടാക്സി സ്റ്റാൻഡുകൾ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധനയും ഡ്രൈവർമാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ബോധവത്‌കരണവും പോലീസ് സേന നൽകുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോവിഡ്-19 സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ബോധവത്‌കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം.

വയോധികർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ജനമൈത്രി പോലീസ്

ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ തനിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വയോധികരെ സഹായിക്കാൻ ജനമൈത്രി പോലീസ്. നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ. പുറത്തുപോയി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെയും മരുന്നുകൾ, പച്ചക്കറികൾ, പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കാതെയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വയോജങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകുന്നതാണ് പദ്ധതി. അതത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരെയും സി.ആർ.ഒ.മാരെയും ഇതിനായി ബന്ധപ്പെടാം.

Content Highlights: NRIs tried to escape- 4 journalists and 2 SIs under Observation