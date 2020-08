മൂന്നാര്‍: ഒടുവില്‍ കുവിതന്നെ കണ്ടെത്തി, ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ കാണാതായ കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ. പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തില്‍ കാണാതായ തനുഷ്‌ക എന്ന രണ്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹമാണ് കുവി എന്ന വളര്‍ത്തുനായ കണ്ടെത്തിയത്. തന്നെ സ്‌നേഹിച്ചുവളര്‍ത്തിയ വീട്ടുകാരെ തേടി ദുരന്തഭൂമിയില്‍ കുവി നടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ടുദിവസമായി. ഒടുവില്‍ ആര്‍ക്കും കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.

ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ താഴെ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെകിടന്ന മരത്തില്‍തട്ടി ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞനിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുഴയിലും മറ്റും തിരയുമ്പോള്‍ കുവിയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ പുഴയില്‍ നോക്കിനില്‍ക്കുന്ന നായയെ കണ്ട് സംശയംതോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ 11 മണിയോടെ ആ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷവും കുവി അവിടെത്തന്നെ കിടക്കുകയാണ്.

തനുഷ്‌കയെ കണ്ടെത്തിയതോടെ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 56 ആയി. 14 പേരെക്കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. തനുഷ്‌കയുടെ അച്ഛന്‍ പ്രദീഷ് കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അമ്മ കസ്തൂരിയും സഹോദരി പ്രിയദര്‍ശിനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളവരുടെ പട്ടികയിലാണ്. മുത്തശ്ശി കറുപ്പായിമാത്രമാണ് കുടുംബത്തില്‍ ജീവനോടെയുള്ളത്. 100 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് പുഴയിലും ഇരുകരകളിലുമായി തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത്.

