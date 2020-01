തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചത്തലത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഏഴ് പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍. ചൈനയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. തീരെചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള 73 പേര്‍ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്‌.

എന്നാല്‍ മുന്‍കരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണിതെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കി. ചൈനയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പനി അടക്കമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കും. എല്ലാ ജനറല്‍ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ആര്‍ക്കും രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കേരളത്തിലെ ഏഴ് പേരടക്കം 11 പേര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് പുറമേ മുംബൈയില്‍ നിന്ന് രണ്ടും ബംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.

