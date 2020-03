ബിജുവും ജ്യോതിഷും പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍

ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡിനുമുമ്പില്‍



കോട്ടയം: പെട്ടെന്നൊരുദിനം ആശുപത്രിയുടെ നാലു ചുമരിനുള്ളിലായതിന്റെ ദേഷ്യവും സങ്കടവുമില്ല. ചുറ്റും കളിചിരിബഹളങ്ങള്‍ മാത്രം. പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ കൊറോണ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ. കാരണം അവരെന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞൊടിയിടയില്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ ബിജുവും ജ്യോതിഷും സദാസമയവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഗ്രേഡ് രണ്ട് ജീവനക്കാരാണ് മുറിഞ്ഞകല്‍ സ്വദേശി ടി.കെ.ബിജുവും ഭൂതങ്കര സ്വദേശി ജ്യോതിഷും. കഴിഞ്ഞ എട്ടിന് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയും അവിടെയായി. രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ എത്തിയവരെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന വാര്‍ഡുകളിലായിരുന്നു ഇവര്‍ക്ക് ഡ്യൂട്ടി. ഒന്നരവയസ്സ് മുതല്‍ ആറുവയസ്സ് വരെയുള്ള എട്ട് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണചുമതല.

ഞങ്ങളും കുട്ടികളായി

കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും കുഞ്ഞായ ഒന്നരവയസുകാരന്‍ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരയും. കരച്ചില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ബിജുവും ജ്യോതിഷും പല അടവുകള്‍ പയറ്റി. രക്ഷയുണ്ടായില്ല. ഒടുവില്‍ കരിച്ചിലടക്കാന്‍ എന്തു വേണമെന്ന് ചോദ്യത്തിനുത്തരം ആശുപത്രിവളപ്പിലെ കണിക്കൊന്നമരത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയ വിരലായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ബിജു മരത്തില്‍ കയറി കൈനിറയെ കൊന്നപ്പൂവ് പറിച്ച് നല്‍കിയതോടെയാണ് കരച്ചിലടങ്ങിയത്. പിന്നെ എന്നും പൂവും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കഥാപുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ബിജുവും ജ്യോതിഷും ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ ചെല്ലുന്നത്.

ഭക്ഷണത്തിലും കരുതല്‍

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ദിവസേന രാവിലെ 6.30-നും ഏഴിനുമിടയില്‍ പാലും ബിസ്‌കറ്റും നല്‍കും. മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പത്തുമണിക്ക് ഏത്തയ്ക്ക പുഴുങ്ങിയതും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ബേബി ഫുഡും നല്‍കും.

ഉച്ചയ്ക്ക് കുട്ടികള്‍ ചോറു കഴിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്തവര്‍ക്ക് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കില്‍ പഴങ്ങള്‍. വൈകീട്ട് നാലിന് റൊട്ടിയും ജാമും. രാത്രി പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പച്ചക്കറികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പഴങ്ങള്‍. ഇതിനിടയില്‍ ആവശ്യാനുസരണം ചോക്ലേറ്റ്, പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവയുമുണ്ട്.

ആദ്യദിവസങ്ങളില്‍ ആശുപത്രിപരിസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് മുതിര്‍ന്നവരേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ ഇണങ്ങിയത് കുട്ടികളായിരുന്നു. ഞങ്ങളവരെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കണ്ടു. ഒപ്പം നിന്ന് കരുതല്‍ നല്‍കി. അവര്‍ തിരിച്ചും- ബിജു പറഞ്ഞു. നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാന കുട്ടിക്കും രോഗമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയശേഷമാണ് ബിജുവും ജ്യോതിഷും ജോലിയില്‍നിന്ന് ഇടവേളയിലേക്ക് പോയത്.

Content Highlight: These are the best friend of Children in Isolation Ward