പത്തനംതിട്ട: ഇറ്റലിയില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാത്ത ആളുകള്‍ ഇനിയുമുണ്ടെന്ന് റാന്നി എം.എല്‍.എ. രാജു കെ.എബ്രഹാം. അവരുടെ വിലാസം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റലിയില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരും ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവരുമായ അഞ്ചുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കൈമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോടു പ്രതികരിച്ചു. ഇവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇറ്റലിയില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ മൂന്നുപേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള വനംവകുപ്പുമന്ത്രി കെ. രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഞായാറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം കളക്ടറേറ്റില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും എം.എല്‍.എ.മാരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ആളുകള്‍ കൂടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗങ്ങള്‍ ജില്ലയില്‍ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ഇതുവരെ അന്തിമതീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉടന്‍ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. മാസ്‌കുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചതായും എം.എല്‍.എ. പറഞ്ഞു.

കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ സെന്റ് കുറിയാക്കോസ് പള്ളി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ആരാധന നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാളുകള്‍ ഉടന്‍തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചു. ഒമ്പതുപേരാണ് ഇതിനു പിന്നാലെ ആ പള്ളിയില്‍നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നും എം.എല്‍.എ. കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍ വന്ന ഖത്തര്‍ എയര്‍വെയ്‌സിന്റെ വിമാനത്തില്‍, ഇവരുടെ സമീപസീറ്റുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവര്‍ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പന്ത്രണ്ട് സംഘങ്ങള്‍ പ്രദേശത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നവര്‍ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോയിരുന്നുവെന്നതാണ് കുഴക്കുന്ന കാര്യമെന്നും എം.എല്‍.എ. കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇന്നും നാളെയുമായി ലഭിക്കും. കൊറോണ ബാധിതര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളെയും രണ്ടുമൂന്നുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇറ്റലിയില്‍നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും എത്തിയ പലരും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ മതിയായ പരിശോധനാസൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നാട്ടിലെത്തിയതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ എത്തിയവരെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെ അറിയിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജു എബ്രഹാം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

