ബെയ്ജിങ്: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം പുറപ്പെട്ടു. 324 ഇന്ത്യക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുള്ളതെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എ.എന്‍.ഐ. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വിമാനം ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തും.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് പുറപ്പെട്ട എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജംബോ ബി-747 വിമാനം രാത്രിയോടെയാണ് വുഹാനിലെത്തിയത്. 423 സീറ്റുകളുള്ള വിമാനത്തില്‍ കര്‍ശന സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ഡോക്ടര്‍മാരും ഒരു പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫും സംഘത്തിലുണ്ട്.

Air India Spokesperson: Air India special flight takes off from Wuhan (China) with 324 Indians on board. #Coronavirus https://t.co/kgrd7kTxjT pic.twitter.com/FRDJIo7X3E