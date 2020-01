കൊച്ചി: നിപയെ ഫലപ്രദമായി രണ്ടുതവണ പടികടത്തിയ കേരളം കൊറോണ വൈറസിനു മുന്നില്‍ പകയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ചൈനയടക്കം രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരെ ശക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുവാനും തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കും പിഴവില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 288 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും ഇവരില്‍ ഏഴുപേര്‍മാത്രമാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാട്ടിയിരുന്നത്. ഇതില്‍ത്തന്നെ അഞ്ചുപേര്‍ക്കും രോഗമില്ലെന്ന സ്ഥിരീകരണം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഏത് അടിയന്തരസാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ പാകത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമായിട്ടുണ്ട്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആശുപത്രികള്‍ക്കായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാണ്. മരുന്നുകളുടെയും മറ്റ് അടിയന്തര സാധനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ശക്തമായ നിരീക്ഷണം

വിമാനത്താവളങ്ങള്‍, തുറമുഖങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍മാരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധന നിര്‍ബന്ധം. ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളിലേക്ക്. അല്ലാത്തവരെ ബോധവത്ക്കരണം നല്‍കി വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. 28 ദിവസം വരെയാണ് നിരീക്ഷണം. ചൈനയില്‍ നിന്നും വന്നവര്‍ ജില്ല മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. സംശയ നിവാരണത്തിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ദിശ 1056, 0471 2552056 എന്നീ നമ്പരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

മടങ്ങി വരുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

അണുബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിടങ്ങളില്‍ നിന്നും എത്തിയവര്‍ 28 ദിവസം നിര്‍ബന്ധമായും വീടുകളില്‍ കഴിയേണ്ടതാണ്. വൈദ്യസഹായത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമേ പുറത്ത് പോകാന്‍ പാടുള്ളു. ഇതിനും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ പുറപ്പെടാവൂ. മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം കര്‍ശനമായി ഒഴിവാക്കണം. ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായ മുറിയില്‍ കഴിയേണ്ടതാണ്. പാത്രങ്ങള്‍, കപ്പ്, ബെഡ് ഷീറ്റ്, തുടങ്ങിയവ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്. തോര്‍ത്ത്, വസ്ത്രങ്ങള്‍, കിടക്കവിരി മുതലായവ ബ്ളീച്ചിംഗ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം കഴുകി വെയിലത്ത് ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തുണി കൊണ്ട് വായും മൂക്കും മറയ്ക്കണം. ഇവ അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പരുത്. സന്ദര്‍ശകരെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.

എപ്പോഴെങ്കിലും പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുകയാണങ്കില്‍ ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം അതാത് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുക. ഓരോ ജില്ലയിലും രണ്ട് ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സാ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോഡല്‍ ഓഫീസറിന്റെയും സൂപ്രണ്ടിന്റെയും ഐസോലേഷന്‍ സംവിധാനത്തിന്റെയും ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഐസോലേഷന്‍ ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മുറിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഇതര ഒ.പി ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

പ്രായമായവരും ജീവിതശൈലി രോഗികളും സൂക്ഷിക്കണം

പ്രായമായവരിലും പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീരോഗികളിലും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും. ഇത്തരക്കാര്‍ ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ജന്തുക്കളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവരും പരമാവധി ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ആശങ്ക തീരെ വേണ്ട

വൈറസ് പടര്‍ന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളവും ജാഗ്രതയോടെ നീങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂര്‍ത്തിയായി. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകീകരിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികളെല്ലാം സജ്ജമാക്കുകയും സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ വൈറസിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനാകും.- കെ.കെ. ശൈലജ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

Content Highlights: Noval Corona Virus infection, There is no concern in Kerala