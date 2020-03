ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും യൂട്യൂബും തുറന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കൊറോണ സന്ദേശങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ്. ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ കൈയില്‍ കിട്ടിയത് ആളുകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അധികൃതര്‍ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കെതിരേ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തുവരുന്നുണ്ട്. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ ജീവന് പോലും ആപത്തായേക്കാമെന്നും ഓര്‍ക്കുക.

ഈയൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ചില വെബ്സൈറ്റുകള്‍ പരിചയപ്പെടാം

1. കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം http://dhs.kerala.gov.in/

കേരളത്തിലെ കൊറോണ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുവരുന്നു. ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍, ദിവസേനയുള്ള ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ വീഡിയോകളായും ചിത്രങ്ങളായും ലഭ്യമാണ്.

2. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം https://www.mohfw.gov.in/

ദേശീയതലത്തിലുള്ള ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍, സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ രോഗബാധിതരുടെ കണക്കുകള്‍, പരിശോധനാ വിവരങ്ങള്‍, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍.

3. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ദേശീയ രോഗ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം (നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍) അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ രോഗമുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നല്‍കിവരുന്നു. കുട്ടികളില്‍ കൊറോണ ബോധവത്കരണത്തിനായുള്ള ചിത്രകഥ ഉള്‍പ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. https://ncdc.gov.in - Disease Alerts

4. ലോകാരോഗ്യസംഘടന https://www.who.int/

ലോകത്തെമ്പാടുമായുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ദിവസേന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിസുരക്ഷാ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പൊതുജന അറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിവരുന്നു. ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതിക മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയനിവാരണങ്ങള്‍ക്ക് - https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

5. കൊറോണ ബാധയെക്കുറിച്ച് ലളിതമായി മനസിലാക്കാനുള്ള തത്സമയ ഭൂപട ചിത്രീകരണം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിനായ ബിങ് https://www.bing.com/covid പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും വിവരങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുവരുന്നു. അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ഒപ്പം ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

6. അമേരിക്കയിലെ ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആദ്യമായി ലോകത്തെ കൊറോണ ബാധയുടെ തത്സമയ ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകസമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില്‍ നിരന്തരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുവരുന്നു https://www.jhu.edu/

7. പ്രൊജക്ട് ബേസ് ലൈന്‍ എന്ന ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചുവരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യക്തികളില്‍ നിന്നുമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ആധികാരികമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നല്‍കുന്നത്. https://www.projectbaseline.com/study/covid-19/

8. ജനങ്ങള്‍ അറിയേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ GoK Direct ആപ്പിലൂടെ മൊബൈലില്‍ ലഭ്യമാകും.

9. മലയാളി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയായ ഇന്‍ഫോക്ലിനിക്കില്‍ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശകലനവും ബോധവത്കരണവും ഇപ്പോള്‍ സജീവമാണ്. https://www.facebook.com/infoclinicindia/

10. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ കൊറോണ വാര്‍ത്തകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ ബൂംലൈവ് https://www.boomlive.in, ആള്‍ട്ട് ന്യൂസ് https://www.altnews.in/ എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കാം

11. നിങ്ങളുടെ കൈയില്‍കിട്ടിയ സന്ദേശത്തിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാന്‍, ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ അണിയറയിലുള്ള ബൂംലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഹെല്‍പ്പ്ലൈനായ 7700906588 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കാം. @boomhealthnsse എന്ന ടാഗില്‍ ട്വിറ്ററിലും അവര്‍ സജീവമാണ്.

വ്യാജപ്രചാരണം തടയാന്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോക്താക്കളുള്ള വാട്സാപ്പ് തന്നെയാണ് വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളുടെയും പ്രധാനകേന്ദ്രം. സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നറിയിപ്പെന്നും മറ്റുമായി രേഖപ്പെടുത്തി ധാരാളം വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവയെ തടയാനുള്ള എന്ത് നടപടിയാണ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വാട്സാപ്പ് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രമുഖ ആരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് സി.ഇ.ഒ. മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പരസ്യങ്ങളും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പെട്ടന്ന് ആകര്‍ഷിക്കുമെന്നതിനാല്‍ വീഡിയോകളിലൂടെയാണ് കൂടുതല്‍ വ്യാജവിവരങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും അവ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും യൂട്യൂബ് അറിയിച്ചു. തെറ്റായ ചികിത്സാ രീതികള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും അവര്‍ ആരംഭിച്ചു.

Content Highlights: how to know Corona news are fake or not