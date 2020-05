കോവിഡ് കാലത്ത് മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിന് കൂടി രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന വിശാഖപട്ടണത്തെ സ്റ്റൈറീൻ വാതക പ്ലാന്റ് ഉത്‌പാദനത്തിനായി തുറന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. എട്ടുപേരാണ് മരിച്ചത്.

എന്താണ് സ്റ്റൈറീൻ വാതകം?



ഈഥൈൽ ബെൻസീൻ എന്ന് രാസനാമമുള്ള, പ്ലാസ്റ്റിക്ക്, റെസിൻ, ലാറ്റക്സ്, സിന്തറ്റിക് റബർ എന്നിവ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രാസവസ്തുവാണ് സ്റ്റൈറീൻ. നിറമില്ലാത്ത, സുഗന്ധമുള്ള ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള രാസവസ്തുവാണിത്. C8H8 എന്നതാണ് രാസനാമം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വ്യാപിക്കും. വിഷാംശമുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യ അമ്പത് രാസവസ്തുക്കളിൽ 20ാം സ്ഥാനത്താണ് സ്റ്റൈറീന്റെ സ്ഥാനമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന പറയുന്നത്.

ദോഷങ്ങൾ



സ്റ്റൈറീൻ വാതകം ചെറിയ തോതിൽ ശ്വസിക്കുന്നത് മൂക്കിലെ മ്യൂക്കസ് സ്തരം, കണ്ണുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. ദഹനസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകളും ഇതുമൂലമുണ്ടാകും. എന്നാൽ കൂടിയ തോതിൽ സ്റ്റൈറീന്‍ ശ്വസിക്കുന്നത് കേന്ദ്രനാഡീവ്യൂഹത്തെയാണ് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുക. തലവേദന, ക്ഷീണം, തളർച്ച, വിഷാദം, കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ, കേൾവി നഷ്ടപ്പെടൽ, പെരിഫെറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാക്കും. കാൻസർ പോലുള്ള ദീർഘകാല സങ്കീർണതകളും ഇതുമൂലമുണ്ടാകാം.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ



സ്റ്റൈറീന്‍ വാതകപ്ലാന്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാതകച്ചോർച്ചയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിക്കിടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് കൃത്രിമശ്വാസം നൽകണം. ഒപ്പം ഹൃദയമിടിപ്പ് നിന്നുപോകാതിരിക്കാൻ സി.പി.ആറും നൽകണം. ജീവൻ നിലനിർത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കണം.



ഈ വാതകം കണ്ണിലായാൽ 15 മിനിറ്റ് നേരം തുടർച്ചയായി കണ്ണിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം. കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയും അഴിച്ചുമാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലോ ചർമത്തിലോ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റൈറീന്‍ പറ്റിയാൽ ഉടൻ വസ്ത്രം മാറ്റി ആ ഭാഗം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം.

Content Highlights: what is Styrene gas tragedy at Vizag