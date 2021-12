ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ച തീയതിയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തീയതിയും തമ്മില്‍ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കില്‍, മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തിരുത്താം.

രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് ഒമ്പതുമാസം കഴിഞ്ഞാണ് കരുതല്‍ ഡോസ് നല്‍കുക. ചില കേസുകളില്‍ തീയതിയിലുണ്ടായ പൊരുത്തക്കേട് മൂന്നാം ഡോസ് വൈകാന്‍ ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നതോടെയാണ് കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ അത് മാറ്റാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. മറ്റൊരു മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ വഴി രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് സ്വന്തം നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാനും അവസരമുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ തിരുത്താം

രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ (cowin.gov.in) ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.

Raise an Issue എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ Vaccination Date Correction ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

തീയതി യഥാര്‍ഥമെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ വാക്സിനേഷന്‍ സെന്ററില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ മറ്റു രേഖകളോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.

വാക്സിനേഷന്‍ തീയതി, വാക്‌സിന്‍ ബാച്ച് നമ്പര്‍ എന്നിവയില്‍ തുടര്‍ന്നും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കില്‍ Regenerate Your Final Certificate എന്ന ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം

കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ (selfregistration.cowin.gov.in) ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക

Raise an issue എന്നതിനു താഴെയുള്ള Transfer a member to new mobile number ഓപ്ഷന്‍ തുറന്ന് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാം.

Content Highlights: How to make correction in Covid Vaccination Certificate