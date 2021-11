ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് വാക്‌സിനായ കൊവാക്‌സിന് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിന്‍ എന്ന നിലയിലാണ് (Traveller's Vaccination Status) ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഗുഡ്‌സ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ കൊവാക്‌സിന് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ ബാരി ഒ ഫാരല്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. അംഗീകൃത വാക്‌സിനുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് കൊവാക്‌സിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിന് ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇതേരീതിയില്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. നേരത്തെ ഈ വാക്‌സിന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അംഗീകൃത ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

Importantly, recognition of #Covaxin, along with the previously announced recognition of #Covishield (manufactured by @AstraZenecaIn, 🇮🇳), means many 🇮🇳 citizens, as well as other countries, will now be considered fully vaccinated on entry to 🇦🇺

