കൊല്‍ക്കത്ത: കഠിനമായ തൊണ്ടവേദനയോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച പതിനാലുകാരിയുടെ തൊണ്ടയില്‍ നിന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നീക്കം ചെയ്തത് ഒമ്പത് സൂചികള്‍. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ നാദിയ ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം.

നാദിയയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനിന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് സൂചികള്‍ നീക്കം ചെയ്തത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പെണ്‍കുട്ടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

പെണ്‍കുട്ടി സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്കെത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയില്‍ സൂചി എങ്ങനെയാണ് കുടുങ്ങിയത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ലെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ തയ്യാറായില്ല.

തൊണ്ടയിലുണ്ടായ കഠിനമായ വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് ജൂലൈ 29നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ നാദിയയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പരിശോധനയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയിലെ ഫുഡ് പൈപ്പിനടുത്തായുള്ള മസിലുകളിലാണ് സൂചി തറച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Nine needles removed from throat of 14-year-old girl in Bengal