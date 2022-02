മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങില്‍ ചൊല്ലുന്ന 'ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത്'(Hippocratic Oath) എന്ന പ്രതിജ്ഞ ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യന്‍ പാരമ്പര്യം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തില്‍ 'മഹര്‍ഷി ചരക് ശപഥ്' നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇത് വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഗ്രീക്ക് ഭാഷയില്‍ നിന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് ആഡംസ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇപ്പോള്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചൊല്ലുന്നത്. ഇത് മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് പുതുക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ 2017 ലാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കിയത്.

ഈ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പകരം 'മഹര്‍ഷി ചരക് ശപഥ്' നടപ്പിലാക്കാനാണ് ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശം.

എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ഐ.എം.എ.) രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല 'മഹര്‍ഷി ചരക് ശപഥ്' എന്ന പ്രതിജ്ഞയെന്നാണ് ഇതിന് കാരണമായി ഐ.എം.എ. പറയുന്നത്.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് പ്രതിജ്ഞ മാറ്റാന്‍ നാഷനല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാന്‍ ആവില്ലെന്ന് ഐ.എം.എ. വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2500 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് രൂപം നല്‍കിയ പ്രതിജ്ഞ, 1948- ല്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിഷ്‌കരിക്കുകയും ജനീവ പ്രഖ്യാപനം എന്ന പേരില്‍ ലോകത്തെമ്പാടുമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കാലികവും ധാര്‍മ്മികവുമായ മാറ്റങ്ങള്‍ യഥാവസരങ്ങളില്‍ വരുത്തി എഴു പ്രാവശ്യം ജനീവ പ്രഖ്യാപനം പുതുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. 2017-ല്‍ പുതുക്കിയ പ്രതിജ്ഞാ വാചകങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗത്തിലുള്ളത്.

നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചരക പ്രതിജ്ഞയാവട്ടെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടില്‍ രൂപം നല്‍കിയതുമല്ല. ഈശ്വരവിശ്വാസികള്‍ക്കു മാത്രം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഈ പ്രതിജ്ഞ ജാതീയമായ വേര്‍തിരിവിനും വഴിവെക്കാനിടയുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ശിരസാ വഹിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പ്രതിജ്ഞ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റേയും തെറ്റുതിരുത്തലിന്റേയും കാഴ്ചപ്പാടിന് കടക വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്.

സ്ത്രീ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍, ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്ക് പകരം കുടുംബാംഗം തന്നെ ഒപ്പം വേണമെന്ന് ചരക പ്രതിജ്ഞ അനുശാസിക്കുന്നു. തികച്ചും ഇന്ത്യന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു മാത്രമായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈപ്രതിജ്ഞ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുമിടയുണ്ട്. ദൈവവും ജാതിയുമൊക്കെ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വരുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതക്കും മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിനും ഭംഗ മേല്‍പ്പിക്കുമെന്നും ഐ.എം.എ. കരുതുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മൂലമാണ് ചരക ശപഥിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്നും ഐ.എം.എ. പൊതുജന ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ സമിതി സംസ്ഥാന ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. എം. മുരളീധരന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, 'മഹര്‍ഷി ചരക് ശപഥ്' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേള്‍ക്കുന്നതെന്ന് ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. നേത്രദാസ് പി.കെ. പ്രതികരിച്ചു.

''നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ നല്‍കിയ ഒരു ശുപാര്‍ശയാണ് ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തയായിരിക്കുന്നത്. 'മഹര്‍ഷി ചരക് ശപഥ്'എന്ന വാക്ക് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതുവരെ നിലവിലില്ല. നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും ഇതില്‍ എന്തൊക്കെ വാചകങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് എന്നും അറിയില്ല.

ഒരു വൈദ്യന്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, വൈദ്യന്റെ ചുമതലകള്‍ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചരകന്‍ 'ചരകസംഹിത'യില്‍ പലയിടങ്ങളിലായി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് പോലെ അത് എവിടെയും ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ, ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടാണ് വൈദ്യവൃത്തിയില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്നും അതില്‍ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമല്ല. ചിലപ്പോള്‍ പലയിടങ്ങളിലായുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ എല്ലാം ചേര്‍ത്ത് ഒരു പ്രതിജ്ഞ തയ്യാറാക്കാനായിരിക്കും ഇത്തരമൊരു നീക്കം.

പക്ഷേ, ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പകരം ഇപ്പോള്‍ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം എന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍മാരും കുറേക്കാലം ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് പ്രതിജ്ഞയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ കുറേക്കാലമായി അതില്‍ ആയുര്‍വേദത്തിന്റേതായ രീതിയില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു ഏകീകൃത രൂപം ഇല്ല. എന്തായാലും 'മഹര്‍ഷി ചരക് ശപഥ്' എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ കേരളത്തില്‍ എവിടെയും ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പിന്തുടരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

ഇതാണ് 2017-ല്‍ പുതുക്കിയ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് പ്രതിജ്ഞ

The Physician's Pledge

AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION:

I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service of humanity;

THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my first consideration;

I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient;

I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life;

I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;

I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after the patient has died;

I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice;

I WILL FOSTER the honour and noble traditions of the medical profession;

I WILL GIVE to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due;

I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of healthcare;

I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard;

I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;

I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely, and upon my honour.

കടപ്പാട്: വേള്‍ഡ് മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയ ജനീവ പ്രഖ്യാപനം

