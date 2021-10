പ്രളയ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് കേരളം. ഉരുള്‍പൊട്ടലിനെത്തുടര്‍ന്ന് അനേകം ജീവനുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുന്നതോടെ പ്രളയജലമിറങ്ങി ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. മണ്ണും വെള്ളവും മലിനമായ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എലിപ്പനി പടരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്.

പ്രളയമേഖലകളില്‍ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലും മണ്ണും പരിസരവും മലിനമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എലിപ്പനി പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നത്. മലിനജലവുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കംഎലിപ്പനിക്ക് ഇടയാക്കും. പ്രളയമേഖലയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവരും പ്രളയത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

എന്താണ് എലിപ്പനി?

ലെപ്റ്റോസ്പൈറ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ബാക്ടീരിയയാണ് എലിപ്പനിക്ക് കാരണം.

അതിനാല്‍ എലിപ്പനി ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ലെപ്‌റ്റോസ്‌പൈറോസിസ് എന്നാണ്.

എലിപ്പനിയെ വീല്‍സ് ഡിസീസ്(Weil's Disease) എന്നും പറയുന്നു. എലിപ്പനി കരളിനെയും വൃക്കയെയും ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വീല്‍സ് ഡിസീസ് ആയി മാറുന്നത്.

എലി, പശു, ആട്, പന്നി, കുതിര, നായ മുതലായ മൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ ഈ രോഗാണുക്കള്‍ മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും കലരുന്നു.

ഇത്തരത്തില്‍ രോഗാണുക്കള്‍ അടങ്ങിയ മണ്ണിലോ വെള്ളത്തിലോ ചവിട്ടി നടക്കുമ്പോള്‍ ഈ രോഗാണുക്കള്‍ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിലൂടെയോ കണ്ണ്, വായ മുതലായവയിലെ ശ്ലേഷ്മസ്തരം വഴിയോ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു.

Photo: ANI

രോഗം പകരുന്നത്

ചൊറിച്ചില്‍ മൂലമോ മറ്റോ ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടലുകളിലൂടെയും രോഗം പകരാം. രോഗം പകരാന്‍ വലിയ മുറിവുകള്‍ വേണമെന്നില്ല.

രോഗാണുക്കള്‍ കലര്‍ന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും രോഗത്തിന് കാരണമാകും.

എലിപ്പനി മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാറില്ല.

എന്തൊക്കെയാണ്​ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍

രണ്ട് മുതല്‍ നാലുദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.

വിറയലോടെയുള്ള പനി

ശക്തമായ പേശീവേദന

തലവേദന

കണ്ണുചുവപ്പ്

മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞനിറം മുതലായവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്‍.

ശരീരവേദനയും കണ്ണിന്റെ വെള്ളഭാഗത്തിന് (കണ്‍ജങ്ടിവ) ചുവപ്പുനിറവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എലിപ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷണം.

എലിപ്പനിക്കൊപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടി ഉണ്ടായാല്‍ അത് ഗുരുതരമായി മാറും.

രോഗം പുരോഗമിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി

എലിപ്പനിക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.

പനി, വിറയല്‍, തലവേദന, പേശീവേദന, ഛര്‍ദി, വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് എലിപ്പനിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കാണുക. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ രോഗം പെട്ടെന്ന് ഭേദമായാലും വീണ്ടും രോഗംബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ രോഗിയുടെ വൃക്കകള്‍, കരള്‍ എന്നിവ തകരാറിലാകാനിടയുണ്ട്.

തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

രോഗം ഏതാനും ദിവസം മുതല്‍ മൂന്നാഴ്ചയോളം നീണ്ടു നില്‍ക്കാം. കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതരമാകാം.

രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നത് ആര്‍ക്കൊക്കെ?

പ്രായമായവര്‍,

മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവര്‍,

മദ്യപിക്കുന്നവര്‍,

ചികിത്സ ആരംഭിക്കാന്‍ വൈകുന്നവര്‍ എന്നിവരില്‍.

ഇത്തരം രോഗികളില്‍ കരള്‍, വൃക്ക, ഹൃദയം(മയോകാര്‍ഡൈറ്റിസ്), ശ്വാസകോശം എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം താറുമാറാകാന്‍ ഇടയുണ്ട്. രോഗം ഗുരുതരമായാല്‍ ഡയാലിസിസ് വേണ്ടിവരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

Photo: AFP

രോഗം പിടിപെടാന്‍ സാധ്യത കൂടിയവര്‍ ആരൊക്കെ?

കര്‍ഷകര്‍

അഴുക്കുചാല്‍ പണികള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍

അറവുശാലകളിലെ ജോലിക്കാര്‍

മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നവര്‍

മീന്‍പിടുത്തക്കാര്‍

മലിനമായ നദികള്‍, തടാകങ്ങള്‍, സ്വിമ്മിങ് പൂളുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ നീന്തുന്നവര്‍

പ്രളയ മേഖലകളില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നവര്‍

പ്രളയ മേഖലകളില്‍ ശുചീകരണം നടത്തുന്നവര്‍

മലിനജലവുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വരുന്നവര്‍.

രോഗനിര്‍ണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റുകള്‍ എന്തൊക്കെ?

രക്തപരിശോധനയിലൂടെ രോഗം കണ്ടെത്താനാകും.

രോഗം കണ്ടെത്തിയാല്‍ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാര്‍ഡ് ടെസ്റ്റ്, എലിസ ടെസ്റ്റ് എന്നിവ ചെയ്യാം.

രോഗതീവ്രത അറിയാന്‍ ലിവര്‍ ഫംഗ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട്

എന്താണ് ചികിത്സ?

രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ഒട്ടും വൈകാതെ ചികിത്സ തുടങ്ങണം.

ഡോക്സിസൈക്ലിന്‍, പെന്‍സിലിന്‍ പോലെയുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് നല്‍കേണ്ടത്.

ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെങ്കില്‍ രോഗിക്ക് ഞെരമ്പിലൂടെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ നല്‍കേണ്ടിവരും.

ആശുപത്രിയില്‍ കിടത്തി തന്നെ ചികിത്സിക്കണം. വീട്ടില്‍ വെച്ചുള്ള ചികിത്സ പാടില്ല. ഹൃദയത്തിനും വൃക്കയ്ക്കുമൊക്കെ തകരാറുകള്‍ വരാനിടയുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ഇ.സി.ജി., യൂറിന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധി പരിശോധനകള്‍ നിരന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

എലിപ്പനി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ വാക്സിന്‍ ഇല്ല.

Photo: ANI

എലിപ്പനി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ?

മലിനമായ മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും പ്രളയ മേഖലകളിലും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നവര്‍ ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍, കയ്യുറ, മുട്ട് വരെയുള്ള ബൂട്ട് പോലെയുള്ള പാദരക്ഷകള്‍, മാസ്‌ക് എന്നിവ ധരിക്കുക.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിറങ്ങാന്‍ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കരുത്.

വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കയറിയാല്‍ ഉടന്‍ കൈകാലുകള്‍ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.

വൃക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണം.

പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. അഴുക്കും വേസ്റ്റും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി യഥാസമയം സംസ്‌ക്കരിക്കുക.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളവുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കുക.

രോഗമുള്ള മൃഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം പുലര്‍ത്താതിരിക്കുക.

ചെളിവെള്ളവുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നവരും പ്രളയരക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവരും വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസം എന്ന തോതില്‍ ആറാഴ്ചത്തേക്ക് 200 മില്ലിഗ്രാം ഡോക്സിസൈക്ലിന്‍ ഗുളിക(100 മില്ലിഗ്രാമിന്റെ രണ്ട് ഗുളിക) കഴിക്കാം.

ഡോക്സിസൈക്ലിന്‍ ഗുളിക ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്.

മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരില്ല എന്നതിനാല്‍ ഓരോരുത്തരും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം.

ലക്ഷണങ്ങളിലെ സാമ്യം മൂലം എലിപ്പനിയെ ഡെങ്കിപ്പനിയോ മഞ്ഞപ്പിത്തമോ ഒക്കെ ആയി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അതിനാല്‍ രോഗം ബാധിച്ചാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായ രോഗനിര്‍ണയം നടത്തി ചികിത്സ തേടണം.

പാരസെറ്റമോളോ മറ്റ് പനിഗുളികകളോ മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വാങ്ങിക്കഴിക്കരുത്.

എലിപ്പനിയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാല്‍ വൈകാതെ ഡോക്ടറെ കാണണം.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട്:

ഡോ. സൗമ്യ സത്യന്‍

കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യന്‍

മൗലാന ഹോസ്പിറ്റല്‍ പെരിന്തല്‍മണ്ണ

