ദുബായ്: മൂന്നുവർഷം കൂടെത്താമസിച്ച പുതുച്ചേരി കടലൂർ സ്വദേശി കൃപാശങ്കർ വിസ റദ്ദാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പത്തനംതിട്ട മെഴുവേലി സ്വദേശി ഷൈജുവിന് ഏതാനും സമ്മാനക്കൂപ്പണുകൾ നൽകി. സമ്മാനമടിച്ചാൽ പാതി തന്നാൽമതിയെന്ന് തമാശയായി പറയുകയും ചെയ്തു.

പിറ്റേന്നുരാത്രിതന്നെ കൃപാശങ്കറിന്റെ വാക്ക് യാഥാർഥ്യമായി. അന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പിലെ കാൽകിലോ സ്വർണം വീതമുള്ള നാല് സമ്മാനത്തിലൊന്ന് കൃപാശങ്കറിന്റെ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയ കാര്യം അപ്പോൾത്തന്നെ ഷൈജു, കൃപാശങ്കറിനെ അറിയിച്ചു. സമ്മാനം വാങ്ങിയശേഷം പാതി സ്വർണത്തിന്റെ വില ഷൈജു കൃത്യമായി കൃപാശങ്കറിന് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. സ്വർണത്തിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് വാക്കിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കുമെന്നും ഷൈജുവും കൃപാശങ്കറും ലോകത്തിനുമുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഉമൽഖുവൈനിൽ എൻജിനീയറായി നാലുവർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു കൃപാശങ്കർ. 13 വർഷമായി ഷൈജുവും ഉമൽഖുവൈനിലെ സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു. മൂന്നുവർഷമായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് താമസം. വിസ റദ്ദാക്കി നാട്ടിലേക്ക് ജനുവരി ഏഴിന് രാത്രിയായിരുന്നു കൃപാശങ്കറിന് തിരിച്ചുപോകേണ്ടിയിരുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കൂടെപ്പോയത് ഷൈജുവായിരുന്നു. ഉമൽഖുവൈനിലെ മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ ശാഖയിൽനിന്ന് ആറായിരം ദിർഹത്തിന്റെ മാല വാങ്ങിയപ്പോൾ ലഭിച്ച 12 സമ്മാനക്കൂപ്പണും ഷൈജുവിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയാണ് കൃപാശങ്കർ അന്നുരാത്രി വിമാനം കയറിയത്. ഒരിക്കലും ഭാഗ്യം കനിയില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലാവാം തമാശയായി അത് കിട്ടിയാൽ പാതി തന്നാൽമതിയെന്നുപറഞ്ഞ് കൃപാശങ്കർ സുഹൃത്തിനോട് യാത്രപറഞ്ഞതും.

എട്ടിന് രാത്രി സമ്മാനം കിട്ടിയ വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ മാല വാങ്ങിയ ബിൽ കോപ്പി കൃപാശങ്കർ ഷൈജുവിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. തുടർന്ന് എല്ലാ രേഖകളും നൽകി ഷൈജു സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങി. കൃത്യമായി പാതി തുക കൂട്ടുകാരന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

