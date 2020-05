അബുദാബി: രാജ്യത്ത് വാറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കില്ലെന്ന് യു.എ.ഇ. കോവിഡ്-19 സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ തകിടം മറിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സൗദി അറേബ്യ മൂല്യവര്‍ധിത നികുതി 15 ശതമാനമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂണ്‍ മാസം മുതല്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്നും രാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ യു.എ.ഇ. തല്‍ക്കാലം വാറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ അഞ്ചു ശതമാനമാണ് യു.എ.ഇ. ഈടാക്കുന്ന മൂല്യവര്‍ധിത നികുതി. വാറ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കുടെ വിശ്വാസത്തിന് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കുമെന്നും, എണ്ണയിതര മേഖലയെ ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിശകലനം.

