അബുദാബി: കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിനായി അബുദാബിയില്‍ ഏര്‍പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യാത്രാ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചാല്‍ 10,000 ദിര്‍ഹം വരെ പിഴ ശിക്ഷ. അബുദാബിയിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ പുറത്തേക്കും, പുറത്തു നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ എമിറേറ്റിനകത്തും കയറ്റില്ല. ഇത് ലംഘിച്ചാല്‍ കമ്പനികളില്‍ നിന്നാണ് 3000 മുതല്‍ 10,000 വരെ പിഴ ഈടാക്കുക. കൂടാതെ കമ്പനി അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിര്‍മ്മാണ മേഖലയിലെ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം അബുദാബി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് . ആദ്യ നിയമലംഘനത്തിന് 3000 ദിര്‍ഹമാണ് പിഴ. തെറ്റാവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ പിഴ ഇരട്ടിക്കും. നിയമലംഘനം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കമ്പനി പൂട്ടിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് നയിക്കും. എമിറേറ്റിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അബുദാബി, അല്‍ഐന്‍, അല്‍ ദഫ്ര എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അനുവാദമുള്ളൂ.

Content Highlights: Up to 10,000 Dirhams fine for those who violating travel restrictions in Abu Dhabii