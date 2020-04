ദുബായ്: കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയുമായി യു.എ.ഇ. സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 20,000 ദിര്‍ഹമാണ് യു.എ.ഇ പിഴ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ ആളുകളില്‍ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് യു.എ.ഇ മന്ത്രി സഭ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: uae will file case against who spread fake news about corona