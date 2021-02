ദുബായ് : യുഎഇയില്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഡിപാര്‍ട്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇനിമുതല്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കും സാരമായ രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും മാത്രമായിരിക്കും കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കുക. ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവര്‍, പ്രമേഹ രോഗബാധിതര്‍, ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സയിലുള്ളവര്‍ എന്നിവരാണ് രോഗികളുടെ പട്ടികയില്‍പെടുക.

ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ ഇത് നിലവില്‍ വന്നതായി യു.എ.ഇ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. മുന്‍കൂട്ടി ബുക് ചെയ്യാതെ ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ സ്വീകരിക്കാം. ആറാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ നല്‍കുക. എല്ലാ എമിറേറ്റുകള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ അവര്‍ക്ക് നല്‍കിയ സമയത്ത് വാക്സിനെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതിനിടെ അബുദാബിയില്‍ വീണ്ടും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി. പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഒത്തുകൂടലുകള്‍ക്കും പൊതുപരിപാടികള്‍ക്കും വിലക്കേര്‍പെടുത്തി. വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളിലും കുടുംബ സംഗമങ്ങളിലും 10 പേരില്‍ കൂടുതല്‍ പാടില്ല.

ഷാര്‍ജയിലും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. പൊതു പരിപാടികളില്‍ 20 പേരില്‍ കൂടുതല്‍ പാടില്ല, നാല് മീറ്ററിലധികം അകലം പാലിക്കണം എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള നിയയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഷാര്‍ജ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൈകൊടുക്കാനോ കെട്ടിപിടിക്കാനോ പാടില്ല. മുഴുവന്‍ സമയവും മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നും നിബന്ധനയില്‍ പറയുന്നു.

