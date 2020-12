ദുബായ്: യു.എ.ഇ. 49-മത് ദേശീയ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സീഡ്‌സ് ഓഫ് ദ യൂണിയന്‍ പരിപാടി ഇന്ന്. യുഎഇയുടെ ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും ഭാവിയും കലാത്മകമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഷോ ആയ സീഡ്‌സ് ഓഫ് ദ യൂണിയന്‍ യുഎഇ സമയം വൈകിട്ട് 6.15ന് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 7.45) ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമില്‍ തത്സമയം കാണാം.

ദേശീയ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഒരുപോലെ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളും സംഘടനകളും ദേശീയ ദിന പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങള്‍ നടത്തും.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഭരണകുടം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ കൂടിച്ചേരലുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. 20 പേരില്‍ കൂടുതല്‍ വീടുകളിലെ കുടുംബ സംഗമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

