കൊച്ചി: ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗഹൃദരാഷ്ട്രമായ യുഎഇയുടെ ദേശീയദിനം മലയാള സിനിമ പ്രവര്‍ത്തകരും ആഘോഷിക്കും. സിദ്ദീഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബ്രദര്‍ സിനിമയുടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സെറ്റിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ രക്ഷാധികാരിയായ കൊച്ചി മെട്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആഘോഷമൊരുക്കുന്നത്. യുഎഇ ദേശീയ ദിനമായ ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന് തന്നെ സിനിമാ സെറ്റിലും ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കും.

ബിഗ് ബ്രദര്‍ സിനിമ സെറ്റിലെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും പ്രമുഖ നടീ നടന്മാരും സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. യുഎഇയിലെ പ്രിയ കവി ശിഹാബ് ഗാനിം എഴുതിയ ഗാനം പശ്ചാത്തലമാക്കി നടന്‍ രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊച്ചി മെട്രോ യുഎഇ ടീം തയ്യാറാക്കിയ മ്യൂസിക് ആല്‍ബവും ചടങ്ങില്‍ പ്രകാശനം ചെയ്യും. ഹിഷാം അബ്ദുള്‍ വഹാബ് സംഗീതവും രതീഷ് റോയ് സാക്ഷാത്കാരവും നിര്‍വഹിച്ച ഗാനങ്ങള്‍ മീനാക്ഷിയാണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാകും മ്യൂസിക് ആല്‍ബമെന്ന് നടന്‍ രവീന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്യദിനവും റിപ്പബ്ലിക് ദിനവുമൊക്കെ യുഎഇ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുള്ള യുഎഇയുടെ ദേശീയ ദിനത്തിന് പരിഗണന നല്‍കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

