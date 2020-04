ദുബായ്: രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ സാധുവായ വിസ ഉടമകളുടേയും പ്രവേശനം യുഎഇ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി. വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് പ്രവേശനം നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. യുഎഇ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താ ഏന്‍സിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വിസയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചാലും വിസ റദ്ദാവില്ല.

കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയുടെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയാകും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തുടര്‍നടപടികള്‍.

യുഎഇക്ക് പുറത്ത് സാധുവായ യുഎഇ റെസിഡന്‍സി വിസയുള്ള ആളുകള്‍ പുതിയ സേവനത്തിനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സറ്റൈറ്റില്‍ ത്വജുദി ഫോര്‍ റെസിഡന്റ്‌സ് എന്ന ലിങ്കിലൂടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനാകും.

