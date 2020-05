ദുബായ്: യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നും അവധിക്ക് നാട്ടില്‍ പോയി കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ തിരിച്ചെത്താനാകാത്തവര്‍ക്ക് ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതല്‍ മടങ്ങിവരാന്‍ അനുമതി.

യു.എ.ഇയില്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുള്ള, താമസവിസയുള്ളവര്‍ക്കാണ് തിരിച്ചെത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം, ഫെഡറല്‍ അതോറിറ്റി ഫോര്‍ ഐഡന്റിറ്റി ആന്‍ഡ് സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പ് (ഐസിഎ) അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഇതിനായി അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റായ smartservices.ica.gov.ae- ല്‍ 'റെസിഡന്റ്സ് എന്‍ട്രി പെര്‍മിറ്റ്' രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

Content Highlights: UAE allows return of resident visa holders from June 1