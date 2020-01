ദുബായ്: വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ഏഷ്യക്കാരായ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ദുബായില്‍ മരിച്ചു. ബര്‍ ദുബായിലെ താമസവില്ലയിലാണ് സംഭവം. വില്ലയിലെ വീട്ടുജോലിക്കാരായ സ്ത്രീകളാണ് മരിച്ചത്.

രാത്രിയില്‍ തണുപ്പകറ്റാന്‍ കൂട്ടിയിട്ട തീക്കനലില്‍ (ചാര്‍ക്കോള്‍) നിന്നുമുണ്ടായ കാര്‍ബണ്‍മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ജനലുകളും വാതിലുകളും പൂര്‍ണ്ണമായും അടച്ചിരുന്നതിനാല്‍ മുറിയില്‍ വായുസഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ മുറിയില്‍ സൗണ്ട് ഇന്‍സുലേറ്റുകളും ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപകടകരമായ അളവില്‍ മുറിക്കുള്ളില്‍ തങ്ങിനിന്ന വാതകം ഉള്ളില്‍ ചെന്ന് ഉറക്കത്തില്‍ ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടായിരുന്നു മരണം.

Content Highlights: two women died of carbon monoxide poisoning in dubai uae