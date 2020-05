ദുബായ്: ഗള്‍ഫില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രണ്ട് മലയാളികള്‍കൂടി മരിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ നഴ്സ് ലാലി തോമസ് റിയാദിലും മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ഉള്ളാടന്‍ റഫീഖ് ദുബായിയിലുമാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ഗള്‍ഫില്‍ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 93 ആയി.

സൗദിയില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു മലയാളി നഴ്സ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം, ചീരങ്കാവ്, എഴുകോണ്‍ സ്വദേശിനിയാണ് ലാലി തോമസ് (55). കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി റിയാദിലെ വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്.

ദുബായില്‍ മലപ്പുറം, കോട്ടപ്പുറം, കോടികുത്തിപറമ്പ് സ്വദേശി റഫീഖ് ഉള്ളാടന്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഒരാഴ്ചയായി ദുബായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

