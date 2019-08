ദുബായ്: തനിക്കെതിരേ നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയല്ല, പണം തട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി. താന്‍ തെറ്റുകാരനല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും തുഷാര്‍ പറഞ്ഞു. ചെക്ക് കേസില്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം അജ്മാനില്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അജ്മാനില്‍വച്ച് അറസ്റ്റിലായതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ:

'ഒന്നു രണ്ടുപേരെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. 20-ാം തീയതി ദുബായിലെത്തി 23-ന് തിരിച്ചു പോകാനായിരുന്നു തീരുമാനം. അതിനിടെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ്ഥലം വില്‍ക്കുന്നുവോ എന്നുചോദിച്ച് ഒരാള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു.

എന്നാല്‍, പിന്നീട് വലിയൊരു തുക അവര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ നോക്കാമെന്ന് മറുപടി നല്‍കി. അതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇവിടെ എത്തിയാല്‍ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലില്‍ വെച്ച് കാണാമെന്ന് അവര്‍ പറയുകയായിരുന്നു. അതിന്‍പ്രകാരം അവര്‍ എത്തി. മുറിയില്‍ ഇരുന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ട് സി.ഐ.ഡി കള്‍എത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇവിടെ റെസിഡന്റ് വിസയോ കമ്പനിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അവര്‍ മറുപടി നല്‍കിയില്ല. പിന്നീട് കോടതിയില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായത്.

എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ലൈസന്‍സ് പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം പുതുക്കിയിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്നുള്ള ചെക്ക് ലീഫ് മോഷ്ടിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത് കള്ള ഒപ്പിട്ട് കേസ് കൊടുത്താണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7200 ദര്‍ഹത്തിന്റെ കോണ്‍ട്രാക്ട് ആയിരുന്നു പരാതിക്കാരന് ഞാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്രയും വലിയ തുക സംബന്ധിച്ച ആരോപണം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കണം. നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്, പണം നല്‍കിയാല്‍ കേസ് പിന്‍വലിക്കാമെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. കേസ് നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുത്'- തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Thushar Vellappally response after get bail on Cheque bounce case