അബുദാബി: പ്രവാസികളുമായി ആദ്യവിമാനം അബുദാബിയില്‍നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഏഴുമണിയോടെയാണ്‌ 177 പേരുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. കോവിഡ് 19 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പരിശോധനയില്‍ ആര്‍ക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല.

