ദുബായ്: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടര്‍ന്നതോടെ യു.എ.ഇയില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക്‌ നാട്ടിലെത്താന്‍ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു. ഇതിനായി എമിറേറ്റ്‌സ് പ്രത്യേക സര്‍വീസ് നടത്തും. കേരളത്തില്‍ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം നഗരങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രത്യേക സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തുക. ഏപ്രില്‍ ആറു മുതലാണ് പ്രത്യേക സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.

യു.എ.ഇയില്‍ കുടുങ്ങിയവര്‍ക്ക് അവരവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് എമിറേറ്റ്‌സ് നല്‍കുന്നത്. ലോകത്തിലെ 14 നഗരങ്ങളിലെക്കാണ് എമിറേറ്റ്‌സ് പ്രത്യേക സര്‍വീസുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൊച്ചിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തിനും പുറമെ ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളുരു എന്നീ ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളിലേക്കും സര്‍വീസ് ഉണ്ട്.

ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് എമിറേറ്റ്‌സ് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ പ്രത്യേക വിമാന സര്‍വീസിന് അനുമതി നല്‍കിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് യു.എ.ഇ അധികൃതരില്‍ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതായും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നാലെ അറിയിക്കുമെന്നും എമിറേറ്റ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനും സി.ഇ.ഒയുമായ ഷെയ്ഖ് അഹമദ് ബിന്‍ സഈദ് അല്‍ മക്തും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.യു.എ.ഇ യില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസം പകരും.

എയര്‍ അറേബ്യയും പ്രത്യേക സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് പതിവ് വിമാന സര്‍വീസ് അല്ല. താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സര്‍വീസ് ആണ്. കൊറോണ നിയന്ത്രണവിധേയമായ ശേഷമേ പഴയ നിലയില്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ.

രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ ജര്‍മ്മന്‍കാരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച് എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ അവരുടെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.

Emirates has received approval from UAE authorities to start flying a limited number of passenger flights. From 06 April, these flights will initially carry travellers outbound from the UAE. Details will be announced soon. 1/2 pic.twitter.com/fnhLxQanIM