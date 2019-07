ദുബായ്: പാസ്പോര്‍ട്ടും,തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയും കാണിക്കാതെ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ യാത്രചെയ്യാം. യാത്ര രേഖകളോ, മനുഷ്യസഹായമോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ യാത്രാ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തികരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ടണല്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള എമിഗ്രേഷന്‍ നടപടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധായാകര്‍ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെര്‍മിനല്‍ മൂന്നിലെ ബിസിനസ് യാത്രക്കാരുടെ ' പുറപ്പെടല്‍' ഭാഗത്താണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം അധിക്യതര്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സ്മാര്‍ട്ട് ടണല്‍ പാതയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ എമിഗ്രേഷന്‍ നടപടി പൂര്‍ത്തിയാക്കാമെന്നാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ എക്‌സിറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കണ്ട, എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി-സ്മാര്‍ട്ട് സിസ്റ്റത്തില്‍ പഞ്ചു ചെയ്യണ്ടതില്ല, യാത്രക്കാര്‍ ടണലിലുടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോള്‍ അവിടെയുള്ള ക്യാമറയില്‍ ഒന്ന് നോക്കിയാല്‍ മാത്രം മതി- ഉടനടി തന്നെ എമിഗ്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാം.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ഇതിന്റെ ട്രയല്‍വെര്‍ഷന്‍ സംവിധാനം ദുബായ് ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡന്‍സി ആന്‍ഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്സ് മേധാവി മേജര്‍ ജനറല്‍ മുഹമ്മദ് അഹ്മ്മദ് അല്‍ മറി യാത്രക്കാര്‍ക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തത്. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എമിഗ്രേഷന്‍ യാത്രാസംവിധാനമാണ് ഇത്. യാത്രക്കാര്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ടണലിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍ ഇതിലെ ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം ആളുകളുടെ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ക്യത്യത ഉറപ്പുവരുത്തും. അത് പ്രകാരമാണ് സ്മാര്‍ട്ട് ടണലിലെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഏകോപിക്കുന്നതെന്ന് അധിക്യതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



വര്‍ഷങ്ങളായി എങ്ങനെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേഗത്തില്‍ എമിഗ്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നുള്ള ആശയത്തിന്റെ പിന്നണിയിലായിരുന്നു ജിഡിആര്‍എഫ്എ ദുബായ്. അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്മാര്‍ട്ട് ടണല്‍ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുഎഇ നിര്‍മ്മിതമായ ഈ സംവിധാനം ലോകത്തിലെ തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളത്തിലെ എമിഗ്രേഷന്‍ ഏറ്റവും സുഗമമാക്കുമെന്ന് മേജര്‍ ജനറല്‍ മുഹമ്മദ് അഹ്മദ് അല്‍ പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ഇതിലൂടെ യാത്രചെയ്യാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി ആളുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. എയര്‍പോര്‍ട്ടിലെ എമിഗ്രേഷന്‍ കൗണ്ടറിന് അടുത്തുള്ള പവലിയനിലോ,അവിടെയുള്ള കിയോസ്‌ക്കുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താവുന്നതാണ്.അതിനൊപ്പം എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചു സ്മാര്‍ട്ട് ഗേറ്റുകളിലുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മുന്‍പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് സ്മാര്‍ട്ട് ടണല്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാര്‍ അവരുടെ കാലാവധിയുള്ള പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കയ്യില്‍ കരുതണം.അതിന് ചുരുങ്ങിയത് 6 മാസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.

ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം വഴി യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ഷംതോറും റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ സമയം കാത്തിരിക്കാതെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് യാത്രാ നടപടികള്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തിലാകാനാണ് സ്മാര്‍ട്ട് ടണല്‍ പോലുള്ള നൂതന സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജീകരിച്ചുട്ടുള്ളതെന്ന് മേജര്‍ ജനറല്‍ പറഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തിനുള്ളില്‍ ദുബായിലുടെ യാത്ര ചെയ്തത് 27.4 ദശലക്ഷം പേരാണെന്ന് ദുബായ് ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡന്‍സി ആന്‍ഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്സ് അധിക്യതരും വ്യക്തമാക്കി.

