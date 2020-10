മക്ക: മക്കയിലെ ഹറം പള്ളിയിലേക്ക് അതിവേഗതയില്‍ കാറോടിച്ച് കയറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ ഹറം സുരക്ഷാവിഭാഗം പിടികൂടിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഹറം പള്ളിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഗെയിറ്റിനു നേരെയായിരുന്നു കാര്‍ ചെന്നിടിച്ചത്. കാര്‍ ശക്തമായി ഇടിച്ചതിന്റെ ഫലമായി വാതിലിനു കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സ്വദേശി പൗരനാണ് കാറോടിച്ചത്‌. ഇയാള്‍ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആളാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സൗദി സമയം പത്തരയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം. ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല.

പ്രതിയെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

UPDATE | A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah pic.twitter.com/C4TX6cvODs