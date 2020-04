ദുബായ് : വിശുദ്ധ റംസാന്‍ മാസത്തില്‍ യു.എ.ഇ യിലെ പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം അഞ്ച് മണിക്കൂറായിരിക്കും. ഓഫീസുകള്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് ഉച്ചക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് അവസാനിക്കും.

എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും ഫെഡറല്‍ ഏജന്‍സികളുടെയും ജോലി സമയം അഞ്ച് മണിക്കൂറായിരിക്കും. ഫെഡറല്‍ അതോറിറ്റി ഫോര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്‌സസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

