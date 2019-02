ദുബായ്: എയര്‍ കേരള പദ്ധതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് മനംമാറ്റം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എയര്‍ കേരള എന്ന പേരില്‍ വിമാന കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാവുന്ന വിഷയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. യുഎഇയില്‍ ലോക കേരള സഭ മേഖല സമ്മേളനത്തിലാണ് പിണറായി പദ്ധതിയില്‍ നയം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നേരത്തെ ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച ആശയമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇത് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പൊതുസ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തില്‍ ഇത് സാധ്യമാവുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക്‌ മറുപടി പറയവേ പിണറായി വ്യക്തമാക്കി. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു എയര്‍ കേരള. ആഭ്യന്തര സര്‍വീസില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തന പരിചയവും 20 വിമാനങ്ങളും എന്ന നിബന്ധന പാലിച്ചവര്‍ക്ക് മാത്രമേ വിദേശ സര്‍വീസിന് അനുമതി നല്‍കൂ എന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത്‌ കേന്ദ്ര നയം. ഇതാണ് അന്ന് പദ്ധതിക്ക് പ്രധാന തടസ്സമായത്.

ഉഡാന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ വരുകയും മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവിനുള്ള സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം വീണ്ടും ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

