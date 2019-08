ന്യൂഡല്‍ഹി: യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത സ്ഥാനപതിയായി പവന്‍ കപൂറിനെ നിയമിച്ചു. 2016-മുതല്‍ യുഎഇയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതിയായി സേവനമനുഷ്ടിക്കുന്ന നവ്ദീപ് സിങ്‌ പുരിക്ക് പകരക്കാരനായാണ് പവന്‍ കപൂറിനെ നിയമിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിറക്കിയത്.

1990-കേഡറിലെ ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പവന്‍ കപൂര്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷം ഇസ്രായേലിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതിയായിരുന്നു. റഷ്യ, ലണ്ടന്‍, ജനീവ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞനായി സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു.

