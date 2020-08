ദുബായ്: ദുബായില്‍നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനത്തില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 റാപ്പിഡ് പരിശോധന നിര്‍ബന്ധമില്ല. ഫ്ളൈ ദുബായ് എയര്‍ലൈന്‍ അധികൃതരാണ് ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്.

ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് വരുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ വിമാനടിക്കറ്റ് മാത്രം മതിയാകുമെന്നും എയര്‍ലൈന്‍ അധികൃതരുടെ അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

