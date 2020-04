ദുബായ്: ദുബായില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു. പാലക്കാട് തൃത്താല തലക്കശ്ശേരി സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ ഹമീദാണ് മരിച്ചത്. നാല്‍പത്തേഴു വയസായിരുന്നു.

ദുബായില്‍ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തി വരികയായിരുന്ന അബ്ദുല്‍ ഹമീദ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

content highlights: one more malayali died in dubai due to covid