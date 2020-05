ദുബായ്: യു.എ.ഇയിലെ വിസ, എമിറേറ്റ്‌സ് ഐഡി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ പിഴകളും ഒഴിവാക്കാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഖലീഫ ബിന്‍ സായിദ് ആല്‍ നഹ്യാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. താമസവിസക്കാര്‍ക്കും, സന്ദര്‍ശകവിസക്കാര്‍ക്കും ഈ ആനൂകൂല്യം ലഭിക്കും. 2020 മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് മുമ്പ് വിസ കാലാവധി തീര്‍ന്നവര്‍ക്കും പിഴയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം. വിസാ കാലാവധി തീര്‍ന്ന് അനധികൃതമായി തങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് പിഴയില്ലാതെ രാജ്യം വിടാന്‍ മെയ് 18 മുതല്‍ മൂന്ന് മാസം സമയം അനുവദിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

Content Highlight: No fines for all expired UAE visas for three months