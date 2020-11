ദുബായ്: ഫുട്ബോള്‍ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയ്ക്ക് ആദരം അര്‍പ്പിച്ച് യുഎഇ. ലോകത്തിലെ ഏററവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുര്‍ജ് ഖലീഫയില്‍ ഇന്നലെ മറഡോണയുടെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു. യുഎഇയുമായി ഏറെ ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മാറഡോണയ്ക്ക്. അല്‍വാസല്‍ ക്ലബ്ബിന്റെയും ഫുജൈറ ഫുട്ബോള്‍ ക്ലബ്ബിന്റെയും കോച്ചായിരുന്നു മാറഡോണ.

نضيء #برج_خليفة الليلة لنستذكر مسيرة النجم الاستثنائي دييجو مارادونا الذي رحل عن عالمنا#BurjKhalifa pays tribute to the legendary #DiegoMaradona. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/aePQtwIpKZ