ദുബായ്: ചെക്ക് കേസില്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാന്‍ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അജ്മാന്‍ കോടതിയില്‍ ജാമ്യത്തുകയായി കെട്ടിവെച്ചത് പത്ത് ലക്ഷം ദിര്‍ഹം (രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ). പ്രവാസി വ്യവസായി എം.എ.യൂസഫലിയാണ് പണം കെട്ടിവെക്കാന്‍ തുഷാറിനെ സഹായിച്ചത്.

ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയെങ്കിലും തുഷാറിന് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാവില്ല. ജാമ്യത്തുകയോടൊപ്പം പാസ്‌പോര്‍ട്ടും കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും തുഷാര്‍ അവിടെ ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ട്.

കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ തുഷാര്‍ പറഞ്ഞു. "ചതിയില്‍പ്പെടുത്തി പണം തട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത്. പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള ചെക്ക് ബുക്കില്‍നിന്നുള്ള ലീഫുകളാണ് നല്‍കിയത്. അതിലൊന്നിലെ ഒപ്പ് പോലും വ്യാജമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു." എന്തായാലും ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി പണം നല്‍കാനോ അത്തരത്തില്‍ ഒത്തുതീര്‍ക്കാനോ തയ്യാറല്ലെന്നും തുഷാര്‍ പറഞ്ഞു.

"ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ്സും തനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ഉള്ളത് കുറച്ച് സ്ഥലമാണ്. അത് വാങ്ങാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ചിലര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു." അത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രണ്ട് സി.ഐ.ഡിമാര്‍ വന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും തുഷാര്‍ പറഞ്ഞു. എം.എ.യൂസഫലി, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്ര ഗവര്‍മ്മെണ്ട് എന്നിവരെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി നിന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊരു വ്യാജപരാതിയാണെന്ന് അവര്‍ക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് അവര്‍ ഇടപെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

