ദുബായ്: വന്ദേഭാരത് ദൗത്യത്തില്‍ ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാഴാഴ്ച മടങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറിലേറെ പേര്‍. മൂന്ന് വിമാനങ്ങളായിരുന്നു സര്‍വീസ് നടത്തിയത്.

പ്രാദേശിക സമയം വൈകീട്ട് 03.40 ന് പുറപ്പെട്ട ദുബായ്-തിരുവനന്തപുരം എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഐ.എക്സ് 0538 വിമാനത്തില്‍ 180 പേര്‍ മടങ്ങി. അതില്‍ 28 ഗര്‍ഭിണികള്‍, 45 രോഗികള്‍, 35 തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍, വിനോദസഞ്ചാരികള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 38 പേരുമുണ്ടായിരുന്നു.

എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 177 യാത്രക്കാരാണ് ദോഹ-കൊച്ചി എയര്‍ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഐ.എക്സ് 0476 വിമാനത്തില്‍ പ്രാദേശികസമയം ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മടങ്ങിയത്.

ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 180 യാത്രക്കാരുമായാണ് മസ്‌കത്ത്-കോഴിക്കോട് വിമാനം ഐ.എക്സ് 0350 പുറപ്പെട്ടത്. ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്കായിരുന്നു സര്‍വീസ്. ദുബായില്‍ കോവിഡ് 19 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റും തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങ് മാത്രമാണ് നടന്നത്.

