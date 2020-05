ഷാര്‍ജ: ഷാര്‍ജയിലെ അല്‍ നഹ്ദയിലെ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ടവറില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വന്‍തീപിടുത്തം. 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതില്‍ അഞ്ചുപേരെ പുക ശ്വസിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതകളെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്ക് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുതന്നെ ചികിത്സ നല്‍കി.

ഷാര്‍ജ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇടപെടലാണ് വന്‍ദുരന്തത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയത്. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

രാത്രി 9.04 ന് അബ്‌കോ ടവറിന്റെ പത്താം നിലയില്‍ തീ പടര്‍ന്നതായും കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാഹ്യോപരിതലത്തുള്ള ആവരണത്തിലൂടെ വേഗത്തില്‍ തീ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയതായും പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

49 നില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ഇതിലെ 38 നിലകളില്‍ താമസക്കാരുണ്ട്. ഇവരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് അധികൃതര്‍ക്ക് അലേര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം രണ്ടുമണിക്കൂറിനകം തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനായി.

തൊട്ടടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്കും തീ പടര്‍ന്നിരുന്നു. അടുത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ താമസക്കാരെ സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഉടന്‍ ഒഴിപ്പിച്ചു.

#BREAKING Fire breaks out at a residential tower block in #Sharjah in the UAE, residents have been evacuated. pic.twitter.com/obZ14Vvnta