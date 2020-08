സുമേഷ്

ഷാര്‍ജ: ഷാര്‍ജയില്‍ മലയാളി യുവാവ് കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് ചാടി മരിച്ചു. കൊല്ലം പരവൂര്‍ നെടുങ്ങോലം കച്ചേരിവിള വീട്ടില്‍ സുമേഷി(24)നെയാണ് കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് ചാടിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കല്‍ബ റോഡില്‍ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറാംനിലയില്‍നിന്ന് സുമേഷ് ചാടുകയായിരുന്നു. മൊബൈലില്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ ഫോണ്‍ എറിഞ്ഞു തകര്‍ത്തതിനുശേഷമായിരുന്നു താഴേക്ക് ചാടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അവസാനമായി വീട്ടിലേക്ക് ഫോണ്‍ ചെയ്തതെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. ഒരുവര്‍ഷമായി ഷാര്‍ജ മുവൈലയില്‍ ഗ്രേഡിക്ക് ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. സുരേന്ദ്രന്‍- ഓമന എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കള്‍. അഞ്ജലി, അശ്വതി എന്നിവരാണ് സഹോദരിമാര്‍. സംഭവത്തെകുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. മൃതദേഹം ഷാര്‍ജ പോലീസ് മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

