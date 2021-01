അജ്മാന്‍: ഭര്‍ത്താവ് വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ വാഹനത്തിനടിയില്‍പ്പെട്ട് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. തൃശൂര്‍ സ്വദേശി ഷാന്‍ലിയുടെ ഭാര്യ ലിജി (45) ക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. ബ്രേക്കിന് പകരം അബദ്ധത്തില്‍ ആക്സിലറേറ്ററില്‍ ചവിട്ടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം.

അജ്മാനിലെ ഒരു ആശുപത്രി പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ലിജി സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ദമ്പതികള്‍ക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്.

Content Highlights: malayali woman died in an accident in ajman