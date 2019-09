അബുദാബി: താന്‍ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അബുദാബിയിലേക്ക് വന്നതാണെന്നും ഇത് ലവ് ജിഹാദല്ലെന്നും യു.എ.ഇ.യിലെത്തിയ മലയാളി യുവതി സിയാനി ബെന്നി. ഈ മാസം പകുതിയോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും യു.എ.ഇയില്‍ എത്തിയ 19 കാരിയായ യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോടുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. സിയാനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതാണെന്നും ഭീകര സംഘടനയില്‍ ചേരാന്‍ എത്തിയതാണെന്നുള്ള വാര്‍ത്തകളും പരന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ തനിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായതായും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യു.എ.ഇയില്‍ എത്തിയതാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി ജീസസ് ആന്റ് മേരി കോളേജില്‍ പഠിച്ചിരുന്ന സിയാനി 18-ാം തീയതി വരെ ക്ലാസില്‍ പോയിരുന്നു. സാമൂഹികമാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കാസര്‍ഗോഡ് സ്വദേശിയുമായി സിയാനി കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അബുദാബിയിലുള്ള അയാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് സിയാനി എത്തിയത്.

അബുദാബി കോടതിയില്‍ 24-ാം തീയതി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മതം മാറിയതായും ഇവര്‍ പറഞ്ഞു. ആയിഷ എന്ന പേരാണ് സിയാനി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പേരില്‍ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോടുള്ള പിതാവും മാതാവും സഹോദരനും ഇവരെ കാണാന്‍ യു.എ.ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം തിരിച്ച് പോകില്ലെന്നും വിവാഹിതയായി അബുദാബിയില്‍ കഴിയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും യുവതി അറിയിച്ചു.

