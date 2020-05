ഷാര്‍ജ: 'എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തണം, ബന്ധുക്കളെ കാണണം, മരണം കാത്തുകഴിയുകയാണ് ഞാന്‍' ഷാര്‍ജ വ്യവസായ മേഖലയിലെ കുടുസുമുറിയില്‍ കാണുന്നവരോടെല്ലാം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി സങ്കടം പറയുകയാണ് വടകര ഏറാമല സ്വദേശിയായ കിഴക്കേ പറമ്പത്ത് അബ്ദുല്‍ റിയാസ്. വൃക്കരോഗവുമായി ജീവിതം മല്ലിട്ടു കഴിയവേയാണ് കോവിഡ് രോഗവും ബാധിച്ചത്. രണ്ടുതവണ വൃക്ക ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ റിയാസിന്റെ ജീവിതം അതോടെ ദുരിതപൂര്‍ണ്ണമായി. കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ ജോലിയും നഷ്ടമായി, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയില്ല, ചികിത്സക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമില്ല. ഷാര്‍ജയില്‍ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യവേയാണ് അസഹ്യമായ മൂത്രതടസ്സവും വേദനയും കാരണം ഡോക്ടറെ കണ്ടത്. വൃക്കരോഗവും അണുബാധയും ബാധിച്ചതിനാല്‍ ഡോക്ടര്‍ റിയാസിനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയായിരുന്നു. ചെറിയ ശമ്പളത്തില്‍ ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഇയാള്‍ക്ക് ചികിത്സക്ക് വലിയ തുക ചെലവായി. തുടര്‍ന്ന് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും ജോലി നഷ്ടമാവുകയുമായിരുന്നു. പട്ടിണിയിലായ റിയാസിന് പലരും റംസാന്‍ മാസത്തില്‍ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്.

തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് കമ്പനി അനുവദിച്ച മുറിയിലാണ് താമസം. ഇടയ്ക്കിടെ ഛര്‍ദ്ദിയും വയറുവേദനയുമുണ്ട്. കഴുത്തില്‍ വീക്കവും പഴുപ്പും മൂത്രതടസ്സവും കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടമായിട്ട് കാലമേറെയായി. നാട്ടിലെത്തി ചികിത്സ കിട്ടിയാല്‍ താന്‍ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് റിയാസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. കോവിഡ് ഭേദമായാല്‍ ആരെങ്കിലും തുണച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യര്‍ത്ഥന. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും മൂന്നുമക്കളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് റീയാസ് മാത്രമാണ് ആശ്രയം. റിയാസിന്റെ ദൈന്യാവസ്ഥയറിഞ്ഞ ഷാര്‍ജയിലെ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സലാം പാപ്പിനിശ്ശേരി ദുരിതാവസ്ഥ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിനെ അറിയിക്കുമെന്നും പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ സഹായം തേടുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഫോണ്‍: 052 3673545

