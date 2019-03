ലണ്ടന്‍: ലണ്ടന്‍ മെട്രോപോളിറ്റന്‍ പോലീസിന്റെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ് കെട്ടിടം ഇനി ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആഡംബര ഹോട്ടല്‍. 2015-ല്‍ 1000 കോടി രൂപക്കാണ് മലയാളി വ്യവസായിയും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനുമായ എം.എ. യൂസഫലി സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ് കെട്ടിടം ഏറ്റെടുത്തത്. 685 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇപ്പോള്‍ അത് ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ഹോട്ടല്‍ തുറക്കും. ഹയാട് ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും ഹോട്ടലിന്റെ നിയന്ത്രണം.

ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ പദ്ധതിയാണിത്. യു.കെ.യിലേത് മാത്രമല്ല ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കെട്ടിടമാണ് സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ്. യഥാര്‍ത്ഥ കെട്ടിടത്തിന്റെ സത്തയ്ക്ക് ഒരു പോറലുമേല്‍ക്കാതെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കല്ല് പോലും ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഓരോ അതിഥികള്‍ള്‍ക്കും അവിസ്മരണീയ ഓര്‍മകള്‍ ഇത് നല്‍കും.

153 മുറികളാണ് ഹോട്ടലിലുള്ളത്. എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഒരു രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാന്‍ വേണ്ടിവരുന്ന തുക. യു.കെ. ചരിത്രത്തില്‍ പ്രത്യേക പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ്. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സര്‍. റോബര്‍ട്ട് പീലാണ് ലണ്ടന്‍ മെട്രോപോളിറ്റന്‍ പോലീസിന്റെ ആസ്ഥാനമായി സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

Content Highlights: ma yusuffali buys Scotland Yard, turns it into luxury hotel. Pay Rs 8 lakh per night to stay