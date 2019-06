ദുബായ്: യു.എ.ഇ.യുടെ ആദ്യ ഗോൾഡ് കാർഡിന് പ്രവാസിമലയാളി വ്യവസായി എം.എ. യൂസഫലി അർഹനായി. വൻകിട നിക്ഷേപകർക്കും മികച്ച പ്രതിഭകൾക്കും നൽകുന്ന ആജീവനാന്ത താമസരേഖയാണ് ഗോൾഡ് കാർഡ്.

യു.എ.ഇ. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അധികൃതരാണ് ആദ്യ ഗോൾഡ് കാർഡ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാന് നൽകിയ കാര്യം തിങ്കളാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് െറസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ സയീദ് സാലിം അൽ ഷംസിയാണ് ഗോൾഡ് കാർഡ് യൂസഫലിക്ക് കൈമാറിയത്.

വൻകിട നിക്ഷേപകരെയും മികച്ച പ്രതിഭകളെയും പ്രൊഫഷണലുകളെയും രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ്‌ യു.എ.ഇ. സർക്കാർ ഗോൾഡ് കാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടമായി 6800 വിദേശികൾക്കാണ് കാർഡ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് കാർഡിനുപുറമേ അഞ്ചുവർഷം, പത്തുവർഷം വീതമുള്ള ദീർഘകാല വിസകളും അനുവദിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡ് കാർഡിന് അർഹരായവരുടെമാത്രം യു.എ.ഇ.യിലെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 10,000 കോടി ദിർഹ(ഏകദേശം 1,88,280 കോടി രൂപ)ത്തിൽ ഏറെയാണ്.

ഇത് പ്രവാസികൾക്കുള്ള ബഹുമതി - എം.എ. യൂസഫലി

വിനയത്തോടെയും വലിയ അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഈ നേട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി പറഞ്ഞു. ‘‘കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി യു.എ.ഇ. തന്റെ വീടാണ്. 1973-ൽ യു.എ.ഇ. തീരത്തു വന്നിറങ്ങിയ അന്നുമുതൽ മറ്റെവിടേക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. സ്വപ്നം കണ്ടതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മഹത്തായ ഈ രാജ്യത്തിന് നന്ദി. ആദ്യ ഗോൾഡ് കാർഡ് ലഭിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും മഹത്തായ ഒരനുഭവമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദീർഘദർശികളായ ഭരണാധികാരികളോട് ആത്മാർഥമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്’’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആദ്യത്തെ യു.എ.ഇ. ഗോൾഡ് കാർഡിന് അർഹനായ എം.എ. യൂസഫലിയെ ‘മാതൃഭൂമി’ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി. ചന്ദ്രൻ അനുമോദിച്ചു. യു.എ.ഇ. കേന്ദ്രമാക്കി അദ്ദേഹം നടത്തിവരുന്ന വികസന, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരംകൂടിയാണിതെന്ന് പി.വി. ചന്ദ്രൻ അനുമോദനസന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

